Hilgerings Whisky-Welt in Dortmund ist in der Region ein Begriff, das Weinhaus H. Hilgering sowieso. Vom dort hat man uns für Sie über eine neue Glenfarclas Einzelfassabfüllung informiert, auf die man sichtlich stolz ist und sie als „Ausnahmefass“ bezeichnet.

Was das exklusive Glenfarclas Single Cask 2017 zu bieten hat, lesen Sie hier:

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Glenfarclas Single Cask 2017 – exklusiv für Hilgerings Whisky-Welt in Dortmund abgefüllt – nur 301 Flaschen!

Manchmal gibt es Fässer, die aus der großen Auswahl herausstechen und schon beim ersten Verkosten zeigen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Dieses Glenfarclas Single Cask 2017 gehört zweifellos dazu.

Exklusiv für Hilgerings Whisky-Welt ausgewählt und abgefüllt, stammt dieser außergewöhnliche Single Malt aus dem Fass Nr. 3383. Destilliert im Jahr 2017 und am 29.06.2026 abgefüllt, durfte der Whisky in einem First Fill Sherry Hogshead reifen und dabei eine beeindruckende Tiefe und Komplexität entwickeln.

Ein echtes Ausnahmefass

Bereits in der Nase zeigt dieser Glenfarclas seine besondere Klasse: Eine unglaublich facettenreiche und vielschichtige Fruchtigkeit verbindet sich mit intensiven Sherrynoten und warmen Holznuancen. Reife Früchte, süße Sherryaromen und feine Würze ergeben ein ausgesprochen harmonisches Gesamtbild.

Am Gaumen setzt sich dieses aromatische Spiel eindrucksvoll fort. Kraftvolle Fruchtigkeit trifft auf dunkle Sherrynoten, warme Gewürze und eine wunderbar ausgewogene Süße. Dabei wirkt der Whisky trotz seiner enormen Fassstärke erstaunlich harmonisch und gut ausbalanciert.

Mit 61,3 % Vol. kommt dieser Glenfarclas kraftvoll und unverfälscht ins Glas. Doch die Stärke steht keineswegs im Vordergrund: Der Alkohol ist fantastisch eingebunden und lässt dem komplexen Aromenspiel genügend Raum. Ein paar Tropfen Wasser eröffnen weitere Ebenen und lassen immer neue Facetten zum Vorschein kommen.

Fassstark, naturbelassen und einzigartig

Abgefüllt wurde dieser Single Cask in Fassstärke (61,3 % Vol.), selbstverständlich mit Natural Colour und Non Chill-Filtered. So bleibt der Charakter des Fasses möglichst authentisch erhalten – kraftvoll, intensiv und unverfälscht.

Und genau das macht diesen Whisky so besonders: Es handelt sich nicht um eine beliebig reproduzierbare Abfüllung, sondern um den individuellen Charakter eines einzigen Fasses. Kein anderes Fass schmeckt exakt so wie Fass Nr. 3383.

Ein Glenfarclas für Genießer, Sammler und alle, die einen charaktervollen Single Malt suchen, der sich mit jedem Schluck weiter entfaltet.

Destillerie: Glenfarclas

Abfüllung: Single Cask

Fass: Nr. 3383

Destilliert: 2017

Abgefüllt: 29.06.2026

Fassart: First Fill Sherry Hogshead

Fassstärke: 61,3 % Vol.

Anzahl: nur 301 Flaschen

Inhalt: 700 ml

Farbe: Natural Colour

Filterung: Non Chill-Filtered

Preis: 94,50€ / FL. 0,7L – entspr. 135€/L

Hilgerins Whisky-Welt

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