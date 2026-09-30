Ab morgen ist es soweit: Die Tickets für die WHISKY ‘N‘ MORE 2027 sind dann über die Webseite der Messe auf Eventbrite und bei einigen Partnern in der Region erhältlich (siehe unten). Das Whisky-Event im Ruhrpott hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht – am 12. und 13. März 2027 wird die Henrichshütte Hattingen wieder zum Treffpunkt vieler Fans des Wassers des Lebens.

Es gibt Masterclasses, die Aussteller haben immer Zeit für Fragen und Fachsimpeleien, und neben Whiskys findet man auch Zigarren und Schokolade auf der Messe (und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Hier alles, was uns der Veranstalter zur Messe übermittelt hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2027 startet am 1. Oktober

Jetzt Tickets sichern und beim Whisky-Highlight des Frühjahrs 2027 in der Henrichshütte Hattingen dabei sein!

Whiskyfans und Genießer im Pott aufgepasst: Am 1. Oktober 2026 startet der Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2027. Am 12. und 13. März 2027 dreht sich in der Henrichshütte Hattingen wieder alles um besondere Whiskys, neue Entdeckungen und persönliche Begegnungen.

Seit mehr als 16 Jahren bringt die Genussmesse fürs Ruhrgebiet Liebhaber, Neugierige und die Fachwelt zusammen. In der beeindruckenden Kulisse des LWL-Museums Henrichshütte Hattingen trifft die Vielfalt der Whisky- & Spirituosenwelt auf echte Industriekultur.

Mit Leidenschaft für Whisky und Genuss

Die Leitung der WHISKY ‘N‘ MORE liegt seit 2025 bei Sebastian Büssing. Gemeinsam mit seinem Team macht der Bochumer Whisky- und Genussexperte die Messe zu einem Treffpunkt für Kenner, Einsteiger und alle, die Neues entdecken möchten.

Büssing ist in verschiedenen Bereichen der deutschen Whiskyszene aktiv – unter anderem als Brand Ambassador für LOCH LOMOND, GLEN SCOTIA und die SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI sowie als unabhängiger Abfüller mit THE SPIRITS ALCHEMIST. Seine langjährige Erfahrung und der enge Draht zur Whiskyszene prägen die Weiterentwicklung der WHISKY ‘N‘ MORE. Gewachsene Vielfalt, ein Gespür für die kleinen Details und eine angenehm lockere Atmosphäre machen die Messe zu einem Ort, an dem vor wie hinter den Ständen die gemeinsame Leidenschaft für Whisky & mehr gelebt wird.

Das erwartet die Besucher auf der WHISKY ‘N‘ MORE 2027

• Mehr als 50 Händler, Importeure und unabhängige Abfüller

• Eine große Auswahl an Whisk(e)y, Rum, Gin und weiteren hochwertigen Spirituosen

• Feinste handgefertigte Schokoladen und Zigarren

• Renommierte Destillerien, Marken und Independent Bottler aus dem In- & Ausland

• Tastings und Masterclasses für Einsteiger und erfahrene Whiskyfans

• Exklusive Messe-Specials und Aktionen

• Persönlicher Austausch mit Whiskyfans und Branchenexperten

• Ein Stand unseres Premium-Wasserpartners Selters inkl. Wasser-Sommelier

• Vielfältige kulinarische Highlights

Jetzt bequem online Tickets sichern!

Karten für die WHISKY ‘N‘ MORE 2027 sind ab Donnerstag, 1. Oktober 2026 im Online-Vorverkauf bei unserem Partner EVENTBRITE erhältlich:

Freitag, 12.03.2027 | 16:00–22:00 Uhr • Tagesticket: 13 € Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 13.03.2027 | 12:00–20:00 Uhr • Tagesticket: 15 € Vorverkauf / 18 € Tageskasse

Tickets vor Ort

Messe-Eintrittskarten sind außerdem bei diesen ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich:

Restaurant Henrichs (Hattingen)

(Hattingen) Café Z (Blankenstein)

(Blankenstein) Steeler Whiskyfass (Essen Steele)

(Essen Steele) BO Marketing (Bochum Innenstadt)

Im Ticket enthalten sind der Messebesuch, ein hochwertiges Tasting Glas und der Eintritt

in das LWL-Museum Henrichshütte.

Der Zutritt zur Genussmesse WHISKY ‘N‘ MORE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.whiskynmore.de

Bilder: Carsten Nachlik