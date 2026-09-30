The Macallan startet mit neuer Carta Nautica Collection

Im Frühjahr und Sommer 2026 haben wir erste Hinweise auf eine neue Collection aus dem Hause The Macallan in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden: Einen Carta Nautica 1987, einen alterslosen Carta Nautica und einen Carta Nautica 105 Proof. Und jetzt startet diese neue Serie – mit dem Carta Nautica 1987 und einem Carta Nautica 20yo, den wir nicht auf der Rechnung hatten, weil er nicht in der TTB-Datenbank eingeragen war (Grund: siehe unten)

Zunächst einmal zur Serie an sich: Die Whiskys (nach dem spanischen Namen für „Seekarte“ benannt, sollen den Weg der Fässer aus Spanien über das Meer nach Schottland nachzeichnen und „den Entdeckergeist in den Mittelpunkt stellen“. Die Carta Nautica Collection setzt zusätzlich auf einen ungewöhnlichen Reifungsprozess: Sie lagerten zuerst in Sherryfässern und erhielten danach ein Finish in amerikanischen Bourbonfässer – also eigentlich der umgekehrte Weg dessen, was wir sonst bei Finishes sehen.

Das Resultat soll eine besondere Lebendigkeit und Dichte der Whiskys sein und deren Komplexität erhöhen.

Die beiden Abfüllungen, die nun veröffentlicht werden, sind:

The Macallan Carta Nautica Distilled in 1987 (45,2 % Vol.) – er ist 38 Jahre alt und soll in der Nase Noten von cremiger Vanille, karamellisierten Pfirsichen und kräftigem Eichenholz bieten, ergänzt durch tropische Ananas sowie einem Hauch von Rose und rosa Grapefruit. Am Gaumen sprechen die Tasting Notes von Aromen von alter Eiche, Orangenöl, Beerenkompott, Nektarinen, gegrillter Ananas, Leder und Zitronentarte.

The Macallan Carta Nautica 20 Years Old (42 % Vol.) wird zunächst nur am Changi Airport in Singapur erhältlich sein (darum noch kein TTB-Eintrag), und danach in den Global Travel Retail gehen. Hier findet man In der Nase Noten von Orangenschale, cremiger Vanille, gegrillter Ananas, saftiger Mango und Aprikosenmarmelade. Am Gaumen finden sich dann Nuancen von Pfirsichtee, karamellisierten Feigen, Leder und Schokoladenorange.

Euan Kennedy, Lead Whisky Maker bei The Macallan, sagt über die neue Kollektion:

“The Carta Nautica Collection is a celebration of journey and transformation. By bringing together casks shaped by different continents and climates, we have created a selection of whiskies that express both contrast and harmony. Each element has been carefully guided to reveal a character that is complex, balanced and deeply connected to its origins.”

Für den The Macallan Carta Nautica Distilled in 1987 haben wir keine Preis gefunden, für den The Macallan Carta Nautica 20 Years Old muss man 593 Pfund auf den Tresen legen, das sind umgerechnet 700 Euro.