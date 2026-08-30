Whiskyfun: Angus verkostet Duos aus Bunnahabhain, Glenfarclas und Macallan

Selten, aber doch noch hin und wieder, übernimmt Angus MacRaild am Samstag die Agenden von Serge auf Whiskyfun und postet seine eigenen Eindrücke von Whiskys. Gestern waren es insgesamt sechs aus den Brennereien Bunnahabhain auf Islay, Glenfarclas in den Highlands (die Destillerie besteht auf dieser – technisch erlaubten und daher richtigen – Einordnung, obwohl sie inmitten der Speyside liegt, und Macallan (mehr Speyside geht kaum). Wir tragen sie heute pflichtbeflissen nach.

Die Pärchen sind jeweils aus einer Originalabfüllung und einer aus der SMWS zusammengesetzt – das Team Scotch Malt Whisky Society „gewinnt“ diese Partei 2:1 – Tor des Tages schießt allerdings Macallan mit 93 Punkten.

Ohne viel weitere Vorrede hier die Verlinkung zur Verkostung und unsere altbekannte und -bewährte Übersichtstabelle:

Abfüllung Punkte

Bunnahabhain 32 yo 1990/2022 ‚New Acquaintance‘ (49.2%, OB, Canasta cream sherry casks and new oak cask finish, 318 bottles) 81 Bunnahabhain 1974/1984 (58.0%, Scotch Malt Whisky Society, #10.1) 87 Glenfarclas 1979/2014 (50.8%, OB ‚Family Cask‘ for The Bow Bar and Shinanoya, plain hogshead, cask #8801, 212 bottles) 89 Glenfarclas 1978/1992 (54.7%, Scotch Malt Whisky Society, #1.32) 91 Macallan 1962 (80 proof, OB Campbell, Hope & King, Rinaldi Import 1970s) 93 Macallan 1974/1985 (58.8%, Scotch Malt Whisky Society, #24.1) 89

Fürs Titelbild haben wir heute Glenfarclas ausgesucht. Einfach so.