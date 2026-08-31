Feuer und Blut – unser neuestes Gewinnspiel ist in seinem Auftreten martialisch und legendär – und im Geschmack etwas ganz Besonderes: Die finnische Kyrö Distillierie brachte vor kurzem zwei Abfüllungen zum Jubiläum der Game of Thrones Fernsehserie heraus; zwei hervorragende Roggenwhiskys mit unterschiedlichen Schwerpunkten – und dank unseres Gewinnspielpartners, der Rising Brands GmbH, die das Portfolio der finnischen Brennerei nach Deutschland bringt, können Sie nun 3×2 Flaschen der neuen Kyrö Game of Thrones Edition gewinnen – und genießen.

Wie Sie die Chance auf Ihr Paar der Kyrö GoT Edition ergreifen? Einfach unseren Text hier aufmerksam durchlesen, die (dann) einfache Gewinnfrage beantworten und Ihre Antwort an uns einsenden, und schon sind Sie dabei.

Achtung – das ist die letzte Woche des Gewinnspiels! Machen Sie gleich jetzt mit!

Wir freuen uns auf Ihre Einsendung und drücken Ihnen die Daumen! Hier also alles Wissenswerte zur Brennerei und den beiden Whiskys Whisky of Fire und Whisky of Blood:

Die Destillerie Kyrö

Kyrö – die Destillerie, die in einer Sauna im ländlichen Finnland geboren wurde, steht für eine Geschichte, in der Konventionen hinterfragt und Whisky anders gedacht wird. Was als sprichwörtliche Schnapsidee begann, hat sich zu einer international anerkannten Whiskymarke entwickelt. Das Fundament ist seit jeher eine der anspruchsvollsten Getreidearten im Destillationsprozess: Roggen.

Mit ihren bescheidenen Ursprüngen und dem Drang, neue Traditionen zu (er)finden, teilt die Kyrö-Destillerie den Fokus auf Herkunft, Widerstandskraft und die Entwicklung einer eigenen Identität mit der Welt von Game of Thrones.

Ihr Gewinn: 3x je eine Flasche Kyrö GoT Edition Whisky of Fire & Kyrö GoT Edition Whisky of Blood

Mit dieser Edition bricht Kyrö auf, um neue Welten zu erkunden und neue Verbündete unter Whisky-Genießern und Game of Thrones-Fans gleichermaßen zu finden.

Inspiriert vom Haus Targaryen – einer der ikonischsten Dynastien in HBOs Game of Thrones – und dessen Motto „Feuer und Blut“, hat Kyrö die prägenden Themen des Hauses wie Drachen, Macht und das eigene Vermächtnis in zwei unterschiedliche Whisky-Kreationen übersetzt: eine rauchig und intensiv, die andere leichter und nuancierter.

Zwei Kreationen, eine Geschichte

Whisky of Fire wird zu 100 % aus geräuchertem Roggenmalz hergestellt und reift zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er ein Finish in Ex-Rum-Fässern erhält.

Mit einem Alkoholgehalt von 46,6 % Vol. liefert er ein kräftiges, aber ausgewogenes Profil. In der Nase treffen leichte Rauchschwaden auf gerösteten Roggen und gewürztes Apfelmus, während sich am Gaumen komplexe Rauchnoten, mineralische Noten, süßes Getreide, Brombeere und ein Hauch von Menthol entwickeln.

Whisky of Blood präsentiert im Gegensatz dazu einen leichteren, feineren Charakter, behält jedoch Tiefe und Struktur bei. Er wird zu 100 % aus Roggenmalz hergestellt, reift in ehemaligen Bourbon- und französischen Eichenfässern und wird mit 46,0 % Vol. abgefüllt. Das Bouquet öffnet sich mit hellen Getreidenoten, Apfel und Aprikose, unterlegt mit Tonkabohne, Kastanie und Bienenwachs. Am Gaumen wird die fruchtige Süße durch eine feine Roggenwürze ausgeglichen, gefolgt von Noten von Kastanie, Crème brûlée und geröstetem Getreide.

„Von Anfang an wollten wir etwas schaffen, das sich für Fans von HBOs Game of Thrones authentisch anfühlt. Inspiriert vom Haus Targaryen und dessen Verbindung zu Drachen, Feuer, Blutlinien und Macht haben wir zwei unterschiedliche Whiskys kreiert, die verschiedene Facetten derselben ikonischen Welt interpretieren.“ Kalle Valkonen, Mitbegründer und Master Distiller der Kyrö Distillery Company

Beide Editionen präsentieren sich in einer einzigartigen Box, welche von der Kartografie und Symbolik Westeros inspiriert ist. Sie verbindet die visuelle Erzählkunst von Game of Thrones mit der unverwechselbaren Designsprache der Kyrö Distillery.

Und so gewinnen Sie eine der 3×2 Flaschen der legendären Kyrö Game of Thrones Edition:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Auf welches Haus beziehen sich die beiden Whiskys der KYRÖ Game of Thrones Edition?

A: Haus Sonnenschein

B: Haus Targaryen

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Kyrö“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 6. September, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 7. September 2026 auf unserer Seite bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „KYRÖ“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 6. September 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 7. September 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rising Brands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rising Brands versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort samt Postleitzahl im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team