TTB-Neuheiten: Tomintoul Aged 14 Years The Gentle Dram, Glencadam Aged 13 Years American Sherry Cask Finish

Auch heute, zum Wochenstart, können wir Ihnen wieder potenzielle neue Abfüllungen vorstellen, deren Etiketten wir in der US-amerikanische TTB-Datenbank entdecken konnten. Angus Dundee Distillers reichten hier für ihre Destillerien Tomintoul und Glencadam die Unterlagen für jeweils eine neue Abfüllung ein.

Tomintoul Aged 14 Years The Gentle Dram ist ein USA Exklusive Release, das auf 9.600 Flaschen limitiert sein wird. Der Single Malt genoss ein Finish in Kedem Port Style Casks, und kommt mit 43 % Vol. in die 0,7-Liter-Flaschen. Hier die Label:

Glencadam Aged 13 Years American Sherry Cask Finish ist ebenfalls eine Limited Edition, diese Limitierung liegt hier bei 9.000 Flaschen. Auch hier erhielt der Malt am Ende der seiner Reifezeit ein Finish, bei dieser Abfüllung fand dies in American Sherry Casks statt. Mit 46% Vol. wird der Whisky in die Flaschen gefüllt, die anschließend diese Etiketten erhalten werden: