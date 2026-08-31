Serge verkostet: Ein kleines Trio von Torabhaig

Mit seinen täglichen Tastings macht Serge Valentin heute mal wieder Station auf der schottischen Insel Skye. Doch nicht die Malts der bekannteren und deutlich älteren dortigen Destillerie Talisker stehen auf Whiskyfun im Fokus. Sondern unabhängige Bottlings aus der jüngeren Skye-Brennerei Torabhaig sind heute in einem Tasting vereint. Das Trio präsentiert Malts aus den ersten Produktionsjahren der 2017 eröffneten Destillerie. Obwohl diese Whiskys dementsprechend jung sind, wissen diese durchaus zu überzeugen: Zwei mehr, eine etwas weniger, wie Sie in der Übersicht sehen können:

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