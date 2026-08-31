Neu in der Ardbeg Range: Ardbeg Trudernish 15 Years Old

Bereits im September 2025 deute sich eine neue Abfüllung der Islay-Brennerei an. Nun erscheint Ardbeg Trudernish 15 Years Old, und ergänzt die Core Range der Destillerie. Der Whisky reifte in Bourbonfässern, ausgebrannten neuen Eichenfässern und Oloroso-Sherry-Fässern, ist mit 48,8 Vol.% Alkohol abgefüllt und ab dem 15. September 2026 für 79,99 € (UVP) in allen Ardbeg Embassies, bei Ardbeg.com und im Fachhandel bundesweit erhältlich.

Zudem präsentiert Ardbeg seine Core Range in einem neuen Design. Neu gestaltete Etiketten auf den Flaschen erleichtern die Unterscheidung mit nun größerem Namen. Die Umstellung erfolgt schrittweise, nur Ardbeg Wee Beastie bleibt unverändert.

Deutlich mehr über Ardbeg Trudernish 15 Years Old und dem neue Lokk der Ardbeg Core Range erfahren Sie in der Pressemitteilung der Moët Hennessy Deutschland GmbH:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

NEU IN DER ARDBEG RANGE – ULTIMATIV RAUCHIG UND ÜBERRASCHEND CREMIG: ARDBEG TRUDERNISH 15 YEARS OLD

Ein neuer Look – künftig für die gesamte Ardbeg-Range

München / Islay 31. August 2026. Ardbeg Islay Single Malt Scotch Whisky stellt heute seine neueste Abfüllung in der permanenten Ardbeg Range vor – den 15-jährigen Ardbeg Trudernish, ausgesprochen [Troo-der-nish]. Benannt nach dem ehemaligen Weiler Trudernish an Islays Ostküste, reifte dieser betörend cremige Whisky in Bourbonfässern, ausgebrannten neuen Eichenfässern und Oloroso-Sherry-Fässern. Mit der Erstvorstellung zeigt die ultimative Islay Destillerie auch ein neues Verpackungsdesign – mit einzigartigen Geschichten und Aromen in Bildern. Alle Abfüllungen der Ardbeg Range sind künftig in diesem neuen Stil gestaltet.

Der Legende nach friert der versteckte Brunnen am verzauberten Kap Trudernish niemals zu. Wie die Suche nach dieser Quelle entführt Ardbeg Trudernish 15 Years Old Liebhaber gereifter Single Malts direkt nach Islay und offenbart eine köstlich-cremige Melange, die sich hinter einer typisch-rauchigen Fassade verbirgt. Erdige Torfaromen strömen aus dem Glas und Holzrauch hüllt sich in geschmolzenes Vanilleeis. Am Gaumen zeigen sich sehr cremige und klassische Ardbeg-Noten, Kernobst und Schokonüsse – die lange und rauchig mit Torfglut und Vanilleschoten nachklingen.

Dr. Bill Lumsden MBE, Director of Whisky Creation bei Ardbeg, sagt:

„Ein neuer Ardbeg in der Range ist ein seltenes Ereignis – und der erste, 15-jährige Ardbeg ist ein Grund zu feiern! Die lange Reife vereint die charakteristische Rauchigkeit brillant mit kräftig, cremig-süßen Aromen und viel Vanille. Ardbegs torfiges Paradox wird alle Aficionados rauchiger Malts begeistern!“

Bryony McNiven, Ardbeg Distillery Manager, nennt Ardbeg Trudernish den perfekten Dram, um auf Ardbegs neuen Look anzustoßen. Sie sagt:

„Unsere Core Range vereint viele Geschichten und Aromen Islays. Sei es der klassische Ardbeg Ten oder die geheimnisvollen Tiefen des Ardbeg Uigeadail – im neuen Design ist es einfacher denn je, jede Abfüllung zu entdecken und vielleicht seinen persönlichen Favoriten zu finden… wie den neuen Ardbeg Trudernish 15 Years Old!“

Ardbeg Trudernish 15 Years Old ist mit 48,8 Vol.% Alkohol abgefüllt und ab dem 15. September 2026 für 79,99€ (UVP) in allen Ardbeg Embassies, bei Ardbeg.com und im Fachhandel bundesweit erhältlich.

Verkostungsnotiz Ardbeg Trudernish 15 Years Old

Farbe: Strohgold

An der Nase: Eine sanfte Welle erdigen Torfs mit leichten Holzrauch ist umhüllt von gehaltvoller Vanillecreme. Sie erinnert an geschmolzenes Vanilleeis mit Karamellsauce. Diese Süße verbindet sich mit floralen Noten und einem Hauch Kiefernharz und Heidehonig. Gartenobst, wie grüne Äpfel und Birnen sorgen für Frische, während eine Spur grobgemahlener schwarzer Pfeffer mit Trockenkräutern insgesamt für Komplexität sorgt. Ein Spritzer Wasser bringt Noten reifer Melonen, Kiwi und Beeren, die sich über duftende Vanille und heidekrautsüßen Torf legen.

Am Gaumen: Cremig und vollmundig, der kräftige Ardbeg-Torf geht in eine sanfte Woge süßer Vanillecreme über. Klassische Noten mit Kiefernduft, Holzrauch und feuchter Waldboden münden in Aromen dunkler Lakritze, Schokoladen-Limette und etwas frische Minze. Kernobstduft und blumige Süße vermengen sich mit schokolierten Nüssen. Die Textur ist seidig und die Vanille zieht sich wie ein roter Faden durch jede Schicht.

Nachhall: Lang und wohltuend, mit Torfglut, Vanilleschoten und gerösteten Nüssen, die lang und rauchig nachklingen.

Ardbeg Trudernish 15 Years Old ist mit 48,8 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und ungefärbt.

NEUES DESIGN FÜR DIE ARDBEG CORE RANGE

Das Ardbeg Kernsortiment präsentiert sich künftig im neuen Look

Islay / München 31. August 2026. Die ultimative Islay Destillerie Ardbeg präsentiert ihre permanent erhältlichen Abfüllungen in neuem Design – bei unverändertem Inhalt. Einzigartige Geschichten und korrespondierende Aromen sind bildhaft auf den Geschenkboxen dargestellt. Neu gestaltete Etiketten auf den Flaschen erleichtern die Unterscheidung mit nun größerem Namen. Die Umstellung erfolgt schrittweise, nur Ardbeg Wee Beastie bleibt unverändert.

Die Range im Überblick:

Ardbeg Ten Years Old

Das Flaggschiff der Destillerie steht für den typischen Ardbeg-Stil: intensiv torfig und rauchig, zugleich aber bemerkenswert ausgewogen. In der Verkostung zeigt er rauchige Früchte, geräucherten Fisch, teerige Noten und salzige Meeresanklänge, ergänzt von Banane, Kaffeesatz und einem Spritzer Limettensaft. UVP 49,99€ | 10 Years Old | Fässer: Ex-Bourbon | Farbe: Helles Gold | 46 Vol.-%

Ardbeg AN OA

Ardbeg AN OA ist ein rauchiger, süßer und besonders abgerundeter Single Malt, dessen Stil durch das Zusammenführen verschiedener Fassarten im Gathering Vat geprägt wird. Im Glas zeigt er sich rund und weich mit saftigen Früchten, Banane, sirupartiger Süße, Milchschokolade, Toffee, Anis, Muskatnuss und gegrillter Artischocke. UVP 59,99€ | Fässer: PX, neue Eichenfässer und Bourbon | Farbe: Erntegold | 46,6 Vol.-%

Ardbeg Uigeadail

Uigeadail verbindet die tiefen, rauchigen Ardbeg-Noten mit der reichen, rosinen-würzigen Süße von Oloroso-Sherryfässern und gilt für viele als ein Highlight der Range. In der Verkostung zeigen sich Noten von Weihnachtskuchen, Walnuss, Kiefernharz und Zeder bis zu kühlem Rauch, hickory-geräuchertem Schinken und rauchigen Früchten. UVP 79,99€ | Fässer: Bourbon und Oloroso Sherry | Farbe: Tiefes Bronze | 54,2 Vol.-%

Ardbeg Trudernish 15 Years Old

Als erste dauerhafte Ergänzung seit 2020 ist der 15 Jahre gereifte, cremige Ardbeg eine Melange aus Bourbonfässern, ausgebrannter neuer Eiche und Oloroso-Sherryfässern. Am Gaumen und in der Nase überzeugt er durch erdige Torfaromen, Vanillecreme, Karamellsauce, Holzrauch, Kernobst, Schokonüsse und einem langen Nachhall mit Torfglut. UVP 79,99€ | 15 Years Old | Fässer: Ex-Bourbon, neu gekohlte Eichenfässer und Oloroso-Sherryfässer | Farbe: Strohgold | 48,8 Vol.-%

Ardbeg Corryvreckan

Corryvreckan ist die kraftvollste, wildeste Interpretation innerhalb der Core Range und klar auf Intensität ausgelegt. Sein Profil vereint Ardbegs Hausstil mit dem Einfluss neuer französischer Eiche und bringt teerige, würzige und üppige Noten von Teerseil, Kreosot, Leinöl, dunkler Schokolade, saftigen Kirschen und tief pfeffrigen Aromen hervor. UVP 99,99€ | Fässer: Bourbon und französische Eiche | Farbe: Tiefstes Amber | 57,1 Vol.-%

Ardbeg Wee Beastie 5 Years Old

Wee Beastie reift 5 Jahre und ist das ungezähmte „kleine Biest“ der Whiskywelt. Der Whisky ist nicht nur unglaublich rauchig, sondern durch die Reifung in Ex-Bourbon und Sherryfässern perfekt balanciert. Das explosive Mundgefühl vereint Schokolade, Teer, schwarzen Pfeffer und Kiefernharz. UVP 38,49€ | 5 Years Old | Fässer: Ex-Bourbon und Oloroso Sherry | Farbe: Helles Gold | 47,4 Vol.-%

Die Abfüllungen der Ardbeg Core Range sind in allen Ardbeg Embassies, bei Ardbeg.com und im Fachhandel erhältlich, nicht kühlgefiltert und ungefärbt.