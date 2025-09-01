Montag, 01. September 2025, 22:20:43
Suche
IslayNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Ardbeg Trudernish 15 Year Old

A smoky dram of creamy harmony als Würdigung der historischen Siedlung Trudernish

Die alte, sich auf der Insel Islay befindende historische Siedlung Trudernish wird die Arbeg Distillery mit einer Abfüllung würdigen. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label des Bottlings Ardbeg Trudernish 15 Year Old aufgetaucht. Und das 88 Bamboo Editorial Team hat diese vor uns entdeckt – Kanpai!.

Der 15 Jahre alte Single Malt reifte in bourbon, new charred oak und Oloroso sherry cask, und ist als „A smoky dram of creamy harmony“ beschrieben. In die Flaschen kommt er mit 48,8 % Vol., seine Etiketten sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Whiskey trifft Brombeere: Brown-Forman Deutschland bringt Jack Daniel’s Tennessee Blackberry auf den Markt
Nächster Artikel
Caol Ila mit Abfüllung und Tasting Events zum Islay Jazz Festival 2025

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH