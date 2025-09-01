TTB-Neuheit: Ardbeg Trudernish 15 Year Old

Die alte, sich auf der Insel Islay befindende historische Siedlung Trudernish wird die Arbeg Distillery mit einer Abfüllung würdigen. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label des Bottlings Ardbeg Trudernish 15 Year Old aufgetaucht. Und das 88 Bamboo Editorial Team hat diese vor uns entdeckt – Kanpai!.

Der 15 Jahre alte Single Malt reifte in bourbon, new charred oak und Oloroso sherry cask, und ist als „A smoky dram of creamy harmony“ beschrieben. In die Flaschen kommt er mit 48,8 % Vol., seine Etiketten sehen so aus: