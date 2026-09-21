Präzision, Tiefe und Finesse: Gewinnen Sie eine von drei Abfüllungen der brandneuen Octomore Series 17!

Mit unserem neuesten Gewinnspiel haben wir wieder ganz neue und ganz besondere Whiskys für Sie: die neuen Octomore Series 17. Die extrem getorften Islay-Malts sind nicht ohne Grund heiß begehrt:

Octomore steht für eine scheinbar unmögliche Gleichung: außergewöhnlich stark getorftes Malz, vergleichsweise junge Whiskys und eine Abfüllstärke nahe der Fassstärke – verbunden mit Präzision, Tiefe und bemerkenswerter Finesse. Mit der Octomore Series 17 führt die Bruichladdich Distillery diese Idee konsequent weiter. Die drei Abfüllungen Octomore 17.1, 17.2 und 17.3 zeigen, wie stark Herkunft, Torfgehalt und Fassreifung den Charakter eines Whiskys verändern können.

Drei Whisky-Nerds unter unseren Lesern haben jetzt dank unseres Gewinnspielpartners Eggers & Franke die Chance, jeweils eine Flasche der neuen Serie zu gewinnen. Welche Abfüllung im Gewinnpaket steckt, entscheidet das Los. Der Gesamtwert der drei Flaschen beträgt nach den aktuell auf der deutschen Bruichladdich-Website ausgewiesenen Preisen 563 Euro. Die Preise liegen bei 159 Euro für den Octomore 17.1, 179 Euro für den Octomore 17.2 und 225 Euro für den Octomore 17.3.

Wie Sie mitspielen können? Lesen Sie die untenstehenden Infos aufmerksam durch, schicken Sie uns dann die richtige Antwort auf die Gewinnfrage, und schon sind Sie dabei und haben die Chance, einer der drei Gewinner zu sein. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

Hier jedenfalls die Infos zur neuen Serie und zur Bruichladdich Distillery:

Über die Bruichladdich Distillery

Die Bruichladdich Distillery liegt auf der Hebrideninsel Islay. Unter einem Dach entstehen drei Single-Malt-Marken und ein Gin: Bruichladdich als ungetorfter Islay Single Malt, Port Charlotte als stark getorfter Islay Single Malt, Octomore als Serie extrem stark getorfter Scotch Whiskys und The Botanist als Islay Dry Gin.

Die Destillerie wurde 1881 von den Harvey-Brüdern gegründet, 2001 wiedereröffnet und hält wesentliche Produktionsschritte auf Islay. Dazu gehören unter anderem eine eigene Abfüllhalle seit 2003 sowie zusätzliche Lagerkapazitäten. 2020 wurde Bruichladdich als erstes Scotch-Whisky-Unternehmen weltweit als B Corp zertifiziert; 2023 folgte die Rezertifizierung mit 100,7 Punkten.

Octomore Series 17

Die Octomore Series 17 ist die neueste Folge eines seit 17 Jahren laufenden Experiments der Bruichladdich Distillery. Jede Jahresausgabe untersucht neu, welchen Einfluss die Herkunft der Gerste, der Phenolgehalt des Malzes und ungewöhnliche Fassreifungen auf den fertigen Whisky haben. Octomore ist damit nicht auf Gleichförmigkeit angelegt, sondern auf unverwechselbaren Geschmack.

Die Serie verbindet hoch getorftes Malz, vergleichsweise junge Altersangaben und eine hohe, nahezu fassstarke Abfüllung. Der scheinbare Widerspruch: Trotz hoher PPM-Werte erzeugen die hohen, schlanken Brennblasen der Destillerie einen Whisky, der ausgewogen und elegant bleibt. Die Rohdaten auf dem Etikett erzählen also nicht die ganze Geschichte.

„Octomore verkörpert die Daseinsberechtigung der Bruichladdich Distillery: Whiskys zu kreieren, die zum Nachdenken anregen, Branchennormen herausfordern und Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas bieten, das sie sonst nirgendwo bekommen.“ – Adam Hannett, Master Blender der Bruichladdich Distillery

Für die Series 17 verwendet Bruichladdich rückverfolgbare, stark getorfte Gerste vom schottischen Festland und von Islay. Die Reifung kombiniert unter anderem Bourbon-, Sauternes-, Portwein-, Eiswein- und Oloroso-Fässer. Jede Ausgabe ist eine Momentaufnahme einer bestimmten Ernte und Fassauswahl – limitiert und nicht wiederholbar.

Octomore 17.4: die angekündigte vierte Abfüllung

Die Octomore Series 17 umfasst insgesamt vier Abfüllungen. Die 17.4 ist als Distillery Exclusive angekündigt und wird voraussichtlich ab November 2026 erhältlich sein. Sie wird mit 108,2 PPM getorft, reift zunächst in First-Fill-Oloroso-Fässern und erhält anschließend ein Finish in französischer neuer Eiche. Das Profil verbindet kräftigen Torfrauch und maritimen Charakter mit Eichenwürze und getrockneten Früchten. Die 17.4 ist nicht Bestandteil dieses Gewinnspiels.

Verfügbarkeit der Series 17

Die Octomore 17.1, 17.2 und 17.3 sind seit September 2026 online unter bruichladdich.com sowie im spezialisierten Whiskyfachhandel erhältlich. Die Octomore 17.4 ist voraussichtlich ab November 2026 erhältlich. Preisangaben und Verfügbarkeit sollten vor Veröffentlichung des Gewinnspiels nochmals für den deutschen Markt geprüft werden.

Octomore: Wenn Torf nicht alles überdeckt

Octomore wird auf Islay in der Bruichladdich Distillery hergestellt. Die Serie arbeitet mit hohen Phenolgehalten im Malz, vollständig auf Islay gereiften Whiskys und unterschiedlichen Fassprofilen.

Wichtig für die Einordnung: Der PPM-Wert beschreibt den Phenolgehalt des gemälzten Getreides. Er ist daher kein direkter Messwert für die Rauchintensität im fertigen Whisky. Genau darin liegt der Reiz von Octomore: Trotz extremer Torfwerte bleibt Raum für Gerste, Fass, Herkunft und Destillationscharakter.

Die drei Abfüllungen der Series 17 sind jeweils fünf Jahre gereift und mit hoher Alkoholstärke abgefüllt. Sie sind weder kühlgefiltert noch gefärbt. Die Unterschiede zwischen den Editionen entstehen vor allem durch die verwendete Gerste, die Fassauswahl und die jeweilige Reifungsstrategie.

Die drei Gewinne im Detail

Octomore 17.1 – The Reference

Der Octomore 17.1 bildet den Referenzpunkt der Series 17. Er wird aus 100 Prozent Concerto-Gerste vom schottischen Festland hergestellt. Das Malz weist einen Phenolgehalt von 81,0 PPM auf und der Whisky reift vollständig in First-Fill-Bourbonfässern.

Im Glas treffen Vanille, schottisches Sahnekaramell, warmer Puddingkuchen, Birne und Malzsirup auf trockenen, erdigen Torfrauch. Geröstete Eiche und Asche verleihen dem Profil zusätzliche Struktur. Die Bourbonfassreifung bringt Süße und Cremigkeit ein und bildet damit einen präzisen Gegenpol zum Rauch.

Octomore 17.1 auf einen Blick

100 Prozent Concerto-Gerste vom schottischen Festland

81,0 PPM

fünf Jahre gereift

vollständig in First-Fill-Bourbonfässern gereift

59,7 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 159 Euro

Der Octomore 17.1 ist der ideale Einstieg in die Series 17 für alle, die den Einfluss von Gerste, Torf und Bourbonfass möglichst klar nachvollziehen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier: Produktinformationen Octomore 17.1

Octomore 17.2 – Cask Aced

Der Octomore 17.2 basiert auf derselben Charge schottischer Concerto-Gerste wie der 17.1 und weist ebenfalls einen Phenolgehalt von 81,0 PPM auf. Der entscheidende Unterschied liegt in der Fassführung.

Statt einer vollständigen Reifung in Bourbonfässern verbrachte der Whisky zunächst vier Jahre in französischen Eichenfässern mit Vorbelegungen aus kalifornischem Rotwein und Bourbon. Den Abschluss bildet ein Finish in First-Fill-Portwein-Barriques.

Das Ergebnis ist ein eigenständiges Fassprofil mit Pfeffer, Zitrusfrüchten und Beeren. Der Portwein bringt Frucht- und Gewürznoten ein, ohne Gerste und Torf zu überdecken. Im Vergleich zum 17.1 wirkt der Rauch weniger unmittelbar, bleibt aber tief in der Struktur des Whiskys präsent.

Octomore 17.2 auf einen Blick

dieselbe Gerstencharge wie beim Octomore 17.1

100 Prozent schottische Concerto-Gerste

81,0 PPM

fünf Jahre gereift

französische Eiche mit Vorbelegungen aus kalifornischem Rotwein und Bourbon

Finish in First-Fill-Portwein-Barriques

59,5 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 179 Euro

Der Octomore 17.2 richtet sich an Whisky-Nerds, die den Einfluss unterschiedlicher Fassvorbelegungen auf ein vergleichbares Destillat untersuchen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier: Produktinformationen Octomore 17.2

Octomore 17.3 – Islay Barley

Der Octomore 17.3 stellt die Herkunft der Gerste in den Mittelpunkt. Für diese Abfüllung wurde ausschließlich Gerste verwendet, die auf „Irene’s Field“ der Octomore Farm auf Islay angebaut wurde. Die Farm liegt nur rund drei Kilometer von der Bruichladdich Distillery entfernt.

Damit folgt der Octomore 17.3 dem Prinzip Single Farm, Single Field und Single Vintage. Die Rückverfolgbarkeit reicht bis zum landwirtschaftlichen Betrieb und zum einzelnen Feld – ein für Whisky-Nerds besonders relevanter Herkunftsnachweis.

Der Whisky reifte fünf Jahre lang in einer Kombination aus First-Fill-Bourbonfässern und europäischen Second-Fill-Fässern, die zuvor Ribera del Duero, Sauternes, Eiswein und Syrah enthielten. Das Malz wurde auf 132,1 PPM getorft und der Whisky mit 60,9 Prozent vol. abgefüllt.

Im Ergebnis verbindet der Octomore 17.3 kraftvollen, küstennahen Torf mit Gerstenwürze, Süße, Frucht und einer ausgeprägten mineralischen Tiefe. Er ist die Herkunftsabfüllung der Series 17 – und zugleich die Edition mit dem höchsten Torfwert der drei Gewinne.

Octomore 17.3 auf einen Blick

Gerste ausschließlich von „Irene’s Field“ auf der Octomore Farm, Islay

Single Farm, Single Field, Single Vintage

132,1 PPM

fünf Jahre gereift

First-Fill-Bourbonfässer

europäische Second-Fill-Fässer mit Vorbelegungen aus Ribera del Duero, Sauternes, Eiswein und Syrah

60,9 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 225 Euro

Der Octomore 17.3 ist die Abfüllung für alle, die Herkunft, Transparenz und den Einfluss von Islay-Gerste auf den Charakter eines stark getorften Single Malts erforschen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier:Produktinformationen Octomore 17.3

Und so gewinnen Sie einen der drei Octomore 17.1, 17.2 oder 17.3:

Von welchem Feld stammt die Gerste für den Octomore 17.3?

a) Irene’s Field auf der Octomore Farm auf Islay

b) Octomore Farm auf dem schottischen Festland

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Octomore“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 4. Oktober 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner des Preises und geben sie am 5. Oktober 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Octomore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 4. Oktober 2026, 23:59 Uhr. 4. Pro Person beziehungsweise Haushalt ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen können ausgeschlossen werden. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 5. Oktober 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist keine Rückmeldung, kann ein neuer Gewinn ausgelost werden. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. 8. Mitarbeitende des Veranstalters sowie an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet. 6. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei wichtigen Gründen anzupassen, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht, soferne dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Genieße verantwortungsvoll.