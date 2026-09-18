Die „Tram“, wie der Wiener liebevoll seine Straßenbahn nennt, wird am 17. Oktober ab 20 Uhr zu einer besonderen Attraktion: Jack Daniel‘s macht aus ihr einen rollenden Dancefloor – als einen weiteren Höhepunkt im Jack Daniel’s „Jack & Music“ Programm, das seit geraumer Zeit DJ-Nachwuchs fördert. Und so ist es natürlich selbstverständlich, dass in der Tram jede Stunde ein anderer Act übernimmt und für beste Stimmung sorgt.

Tickets sind natürlich auf Grund des begrenzten Platzes limitiert – aber wer für 7 Euro dabei sein will, der kann das mit dem Link unten in der Pressemitteilung. Hier alle Infos

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Next Stop: Tram’n’Bass – Jack Daniel‘s bringt Beats auf Wiens Schienen

Wien/Werndorf, am 17. September 2026 – Eine Straßenbahn wird zum rollenden Dancefloor: Am 17. Oktober lädt Jack Daniel’s zur „Tram’n’Bass“ Party und verwandelt eine Wiener Tram für vier Stunden zur außergewöhnlichen Location auf Rädern. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Jack Daniel’s „Jack & Music“ Programms statt, mit dem die Marke seit mehreren Jahren Nachwuchs-DJs fördert. Tickets für die außergewöhnliche Fahrt durch Wien sind streng limitiert und um 7 Euro erhältlich.

Einsteigen, anstoßen und abfeiern: Am 17. Oktober bringt Jack Daniel‘s mit Tram’n’Bass ein außergewöhnliches Eventformat auf die Straßen Wiens. Von 20:00 bis 00:00 Uhr wird eine Wiener Straßenbahn zur fahrenden Eventlocation, in der Jack Daniel’s Whiskey, starke Beats und Wiener Nachtleben aufeinandertreffen. Los geht es an der Station Karlsplatz. Von dort startet die Tram zu einem besonderen Abend, bei der nicht nur das Ziel, sondern vor allem die Fahrt im Mittelpunkt steht.

Beats in Bewegung

Mit Tram’n’Bass verlegt Jack Daniel‘s das gemeinsame Feiern dorthin, wo man es nicht unbedingt erwartet: in eine Wiener Straßenbahn. Aus einem alltäglichen Verkehrsmittel wird für einen Abend ein rollender Dancefloor und aus der Fahrt durch Wien ein gemeinsames Erlebnis. Für den passenden Sound sorgt ein abwechslungsreiches DJ-Line-up: Jede Stunde übernimmt ein/e andere/r DJ die Decks. Dabei knüpft Tram’n’Bass an das Jack Daniel’s „Jack & Music“ Programm an, mit dem die Marke seit mehreren Jahren aufstrebende DJs fördert und ihnen die Möglichkeit bietet, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Das vollständige Line-up wird noch bekannt gegeben. Bereits fix mit dabei ist DJ MO:MENT, Gewinner des letztjährigen Jack Daniel’s DJ-Contests „Road to Jack“, der für eine Stunde auflegen wird.

„Jack Daniel‘s steht seit jeher für besondere Momente, die man am besten gemeinsam erlebt. Mit Tram’n’Bass schaffen wir genau dafür einen außergewöhnlichen Rahmen: gute Musik, gute Drinks und eine Location, die alles andere als gewöhnlich ist. Gleichzeitig geben wir jungen Talenten die Möglichkeit, ihre Musik einem neuen Publikum zu präsentieren“, so Katharina Hämmerle, Brand Managerin Jack Daniel‘s Österreich bei Liquid Spirits, „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen eine unvergessliche Runde durch Wien zu drehen“

Das Event richtet sich an alle, die Musik, Jack Daniel’s und außergewöhnliche Partykonzepte mögen und das Wiener Nachtleben aus einer neuen Perspektive erleben wollen. Statt klassischem Clubsetting verbindet Tram’n’Bass die Fahrt durch die Stadt mit Beats, Drinks und ausgelassener Stimmung an Bord.

Tickets für Jack Daniel‘s Tram’n’Bass kosten 7 Euro und sind unter https://tickets.nfctron.de/event/kore-event-e-u/jack-daniel-s-tram-n-bass-2026 erhältlich. Die Plätze in der Tram sind streng limitiert – wer am 17. Oktober mitfahren möchte, sollte sich daher rechtzeitig einen Fahrschein sichern.

Jack Daniel’s Tram’n’Bass auf einen Blick

Was: Jack Daniel’s Tram’n’Bass

Jack Daniel’s Tram’n’Bass Wann: 17. Oktober, Treffpunkt 19:30 Abfahrt 20:00-00:00 Uhr

17. Oktober, Treffpunkt 19:30 Abfahrt 20:00-00:00 Uhr Wo: Wien, Abfahrt Karlsplatz

Wien, Abfahrt Karlsplatz Tickets: 7 Euro

Ticketlink: https://tickets.nfctron.de/event/kore-event-e-u/jack-daniel-s-tram-n-bass-2026

Line-up: Wechselnde DJs – jede Stunde übernimmt ein anderer Act sowie DJ MO:MENT Gewinner des letztjährigen „Road to Jack“ DJ-Contests