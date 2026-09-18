Mit den jetzt bekannt gewordenen und ab Montag buchbaren sieben zusätzlichen Masterclasses ist das ohnehin schon umfangreiche Angebot an Tastings bei der Whisky Live Germany 2026 noch einmal erweitert und damit komplettiert worden. Größen wie Andrew Symington (Signatory), Billy Walker (GlenAllachie) oder Fred Laing (Douglas Laing), um nur einige zu nennen, werden an beiden Messetagen die Besucher an ihrem Whiskywissen teilhaben lassen – und wer die Whiskylegenden kennt, der weiß, dass auch der Spaß dabei nicht zu kurz kommen wird.

Welche Masterclasses es geben wird und wie Sie sie ab Montag buchen können, lesen Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Billy Walker, Andrew Symington & Fred Laing schenken ein

Tickets für die letzten sieben Masterclasses der Whisky Live Germany ab Montag erhältlich

Hamburg, 18.09.2026 – Der Ticketverkauf für den letzten Teil des Masterclass-Programms der Whisky Live Germany 2026 startet am Montag, 21. September, um 10 Uhr. Sieben neue Formate ergänzen den Publikums- und Fachbesuchertag – darunter Verkostungen mit Billy Walker, Andrew Symington und Fred Laing. Tickets sind über die Website erhältlich.

Mit den sieben Masterclasses schließt Veranstalter Kirsch Import das Verkostungsprogramm zur zweiten Ausgabe der Messe am 10. und 11. Oktober im CCH – Congress Center Hamburg ab. Drei der neuen Formate finden am Publikumstag statt, vier am Fachbesuchertag; eine Masterclass mit Billy Walker läuft an beiden Tagen.

Ausführliche Beschreibungen aller Masterclasses gibt es online – hier der Kurzüberblick:

An beiden Tagen:

„Mit Billy Walker & Virgin Oak auf Geschmacksweltreise gehen“ (Publikums- und Fachbesuchertag): Fünf Kostproben aus Billy Walkers weltweiter Fasssuche zeigen, wie unterschiedlich teils ungewöhnliche Virgin Oak Casks den GlenAllachie-Charakter prägen.

Publikumstag:

„10 y.o. Master Whiskey zerlegt: Dingle Deconstruction“: Global Brand Ambassador Dave Cummins zerlegt den Dingle 10 Year Old in seine Bestandteile – inklusive Ausblick auf eine kommende Abfüllung.

„Andrew Symington’s Choice: 40 Jahre Fassauswahl“: Der Signatory Vintage-Gründer führt durch eine persönliche Auswahl aus vier Jahrzehnten – und zum 50-jährigen Bestehen von Kirsch Import. Der Erlös geht vollständig an Scotland’s Charity Air Ambulance.

Fachbesuchertag:

„Fred Laing Unfiltered: Über 75 Jahre Whisky, Storys & Neuheiten“: Fred Laing führt durch 75 Jahre Douglas Laing – mit neuen Winter Editions von Big Peat und Scallywag sowie der neuen Old Particular Small Batch Range.

„Rosewood Reborn: Eine Prohibitionsmarke kehrt zurück“: Josh Clarke und Sebastian Jäger erwecken die amerikanische Whiskeymarke aus der Prohibitionszeit zu neuem Leben – am Beispiel von Bourbon, Rye, Wheated Whiskey und dem 107 Proof.

„Die Duft-DNA Jamaikas: Hampden Estate“: Daniele Biondi, Rum-Experte bei La Maison & Velier, weiht in die aromatische Welt einer Brennerei ein, die wohl kaum jemand so kennt wie er: Hampden Estate.

Tickets für alle sieben Masterclasses sind ab Montag, 21. September, 10 Uhr über die Website der Whisky Live Germany erhältlich. Die Teilnahme ist jeweils auf 30 Personen beschränkt und nur in Kombination mit einer Eintrittskarte für die Messe beziehungsweise dem Fachbesucherticket möglich.