Sechs großartige Drams, ausgesucht von der Community und in einem wohl ebenso großartigen Tasting zu verkosten: Das Ergebnis der Wahl für die SiSa Essential Drams #2, über das wir hier berichtet haben, ist bekannt, und Simple Sample hat es für ein Online-Tasting am 7. Oktober um 20.00 Uhr umgesetzt.

Wer dabei sein möchte, findet alle Infos zum Tasting und die Möglichkeit zur Anmeldung untenstehend:

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SiSa Essential Drams #2: Das finale Line-up der Community Edition steht fest

Glengoyne 25, Laphroaig 25, Ben Nevis 1996 und drei weitere Community-Favoriten: Simple Sample hat das Line-up für Essential Drams #2 zusammengestellt. Sechs Whiskys zwischen 18 und 25 Jahren kommen am 7. Oktober gemeinsam ins Glas – als Set mit 6 × 2 cl für 54,90 Euro.

Liebe Tasting-Fans,

erst wurde gewünscht, diskutiert und abgestimmt. Jetzt stehen die Flaschen fest. Für Essential Drams #2 hat die Simple-Sample-Community gezeigt, welche Whiskys sie gemeinsam probieren möchte. Aus diesen Wünschen ist ein fertiges Tasting geworden: mit zwei 25-Jährigen, einem Ben Nevis aus dem Jahr 1996, einem unabhängigen Clynelish und einem Ausflug nach Irland.

Nach der ausverkauften ersten Ausgabe blieb die Idee der Essential Drams dieselbe: Whiskys zusammenbringen, die man als Whiskyfan einmal im Glas haben möchte. Bei der zweiten Ausgabe konnten die Käufer erstmals eigene Kandidaten einreichen und ihre Stimmen verteilen. Simple Sample hat anschließend die Beschaffung und die Zusammenstellung übernommen.

Die sechs umgesetzten Wünsche stammen sämtlich aus den Top 10 des Votings. Beim Ben Nevis wurde der gewählte Kandidat durch eine andere 1996er Sherry-Abfüllung ersetzt; die übrigen fünf Flaschen entsprechen den ausgewählten Vorschlägen. Das Voting ist abgeschlossen. Wer bisher auf die Auflösung gewartet hat, kann das Set jetzt mit bekanntem Line-up bestellen.

Bushmills 21 Jahre

40,0 % vol.

Bushmills 21 Jahre – Single Malt Irish Whiskey mit Madeira-Finish.

Den irischen Part übernimmt Bushmills 21. Der Single Malt verbindet die Reifung in Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern mit einem Madeira-Finish und kommt mit 40,0 % vol. ins Glas. Mit 16 Stimmen teilte er sich den vierten Rang im Community-Voting. Zwischen den schottischen Abfüllungen ist er ein eigener Vergleichspunkt: andere Herkunft, eine Kombination aus drei Fassarten und 21 Jahre Reife.

Warum dieser Dram wichtig ist: Ein gutes Tasting braucht unterschiedliche Perspektiven. Bushmills bringt einen lang gereiften Irish Single Malt in die Runde und macht neugierig darauf, wie er sich neben den kräftiger abgefüllten Schotten behauptet.

Clynelish 2006/2025 mit 18 Jahren

50,5 % vol.

Der Clynelish stammt aus der Reihe The First Editions von Edition Spirits. Destilliert 2006 und abgefüllt 2025, reifte er 18 Jahre in einem Refill Hogshead mit der Nummer HL 21493. Das einzelne Fass ergab 289 Flaschen mit 50,5 % vol. Auch dieser Kandidat erhielt 16 Stimmen und landete damit auf dem geteilten vierten Platz.

Warum dieser Dram wichtig ist: Neben den Originalabfüllungen zeigt dieser Clynelish den Blick eines unabhängigen Abfüllers auf eine bekannte Brennerei. Das Refill Hogshead setzt außerdem einen spannenden Gegenpunkt zu Madeira-Finish und Sherryfassreifung im übrigen Set.

Ben Nevis 1996/2021 mit 24 Jahren

52,8 % vol.

Beim Ben Nevis lohnt sich der genaue Blick: Im Set steckt die 24-jährige Abfüllung von The Whisky Jury zum zweiten Jubiläum, zugleich der 27. Release des Abfüllers. Der Whisky reifte im Sherry Butt #1473; abgefüllt wurden 354 Flaschen mit 52,8 % vol. Damit wird der Wunsch nach einem Ben Nevis aus dem Jahr 1996 mit einer konkret benannten Alternative umgesetzt.

Warum dieser Dram wichtig ist: Ein 1996er Ben Nevis aus einem einzelnen Sherryfass gibt dem Abend einen besonderen Jahrgangs- und Fassvergleich. Die 20 Stimmen und Platz zwei gehörten ursprünglich der vorgeschlagenen Abfüllung von The Whisky Agency – nicht dieser Flasche von The Whisky Jury.

Glengoyne 25 Jahre

48,0 % vol.

Mit 21 Stimmen war Glengoyne 25 der Spitzenreiter der Abstimmung. Für das Set wurde die Originalabfüllung aus dem Jahr 2020 ausgewählt. Ein Vierteljahrhundert Reifung in Sherryfässern aus europäischer Eiche und 48,0 % vol. machen die Eckpunkte dieses Drams aus. Der Community-Wunsch nach lang gereiftem Sherryfass-Whisky ist damit sehr deutlich vertreten.

Warum dieser Dram wichtig ist: Hier steht der meistgewünschte Dram tatsächlich auf dem Tisch. Zusammen mit dem Ben Nevis lässt sich erkunden, wie unterschiedlich lang gereifte Sherryfass-Whiskys auftreten können: verschiedene Brennereien, eine Originalabfüllung und ein unabhängiges Einzelfass.

Port Charlotte 18 Jahre

52,3 % vol.

Port Charlotte ergänzt das Line-up um einen 18-jährigen, stark getorften Islay Single Malt. Im Set ist die 2026er Limited Release mit 52,3 % vol.; ihre Auflage beträgt 8.000 Flaschen. Mit zehn Stimmen teilt sich der Community-Kandidat den zehnten Rang. Wichtig für alle, die die Reihe verfolgen: Gemeint ist ausdrücklich diese Edition, keine andere Ausgabe des 18-Jährigen.

Warum dieser Dram wichtig ist: Gereifter Islay-Rauch bekommt hier einen direkten Vergleichspartner. Neben Laphroaig 25 lässt sich entdecken, was Herkunft, Brennereistil und unterschiedliche Reifezeit im Glas ausmachen – ohne sich dafür zwei Großflaschen anschaffen zu müssen.

Laphroaig 25 Jahre

53,4 % vol.

Der zweite 25-Jährige des Abends kommt von Laphroaig. Ausgewählt wurde die Cask-Strength-Edition 2022 mit 53,4 % vol., die im Voting 18 Stimmen und damit Platz drei erreichte. Ein Vierteljahrhundert Reife verbindet sich hier mit Fassstärke. Auch bei diesem Dram sind Ausgabe und Alkoholgehalt eindeutig festgelegt.

Warum dieser Dram wichtig ist: Laphroaig 25 bietet gleich zwei reizvolle Vergleiche: mit Port Charlotte als anderem gereiften Islay-Whisky und mit Glengoyne als gleichaltriger Originalabfüllung. So wird das hohe Alter zum Ausgangspunkt fürs gemeinsame Probieren, statt allein die Geschichte des Drams zu erzählen.

Sechs bekannte Flaschen und ein gemeinsamer Abend

Das fertige Line-up reicht vom 21-jährigen Irish Single Malt über zwei unabhängige Einzelfässer bis zu Sherryfassreifung und gereiftem Islay-Rauch. Alle sechs Abfüllungen lassen sich an einem Abend nebeneinander kennenlernen. Genau dafür ist das Sample-Format gedacht: entdecken und vergleichen, ohne sechs ganze Flaschen kaufen zu müssen.

Das gemeinsame Live-Tasting findet am 7. Oktober 2026 um 20:00 Uhr statt. Das Set kostet 54,90 Euro und enthält von jeder der sechs Abfüllungen ein 2-cl-Sample, insgesamt also 12 cl Whisky. Die Auslieferung ist voraussichtlich ab dem 21. September 2026 vorgesehen.

Wer bei der Abstimmung noch nicht dabei war, kann sich ebenfalls ein Set bestellen. Die Auswahl ist abgeschlossen; der gemeinsame Abend steht noch bevor. Für alle, die wissen wollten, welche Flaschen es tatsächlich ins Set schaffen, liegt die Antwort jetzt auf dem Tisch.

Format Essential Drams #2 – The Community Edition Termin 7. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Inhalt 6 × 2 cl Whisky, insgesamt 12 cl Line-up Bushmills 21 · Clynelish 18 · Ben Nevis 24 · Glengoyne 25 · Port Charlotte 18 · Laphroaig 25 Preis 54,90 Euro inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Auslieferung voraussichtlich ab 21. September 2026 Community Voting beendet, finales Line-up bestätigt Ben Nevis The Whisky Jury 1996/2021 als Alternative zum ursprünglichen Vorschlag von The Whisky Agency

Das vollständige Line-up und die Bestellmöglichkeit gibt es direkt bei Simple Sample.

Essential Drams #2 – Set für 54,90 Euro bestellen

Das abgeschlossene Community-Voting ansehen