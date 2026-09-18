„Fette Fruchtnoten, warme Süße, dazu Nuss, reife Würze und ein bisschen Herbe“ – so charakterisiert The Caskhound den Einfluss eines Marsala-Fasses auf Whisky – und liefert gleich zwei praktische Beispiele dafür mit den beiden neuesten Releases, die ab sofort zu haben sind: Einen rauchigen Ardmore aus dem Jahr 2008 – und einen Girvan Single Grain aus 2005.

Was es über beide zu sagen gibt, können Sie hier lesen – und auch, wo die Abfüllungen jetzt gekauft werden können:

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Marsala Madness: The Caskhound serviert ein wildes Double Release mit sizilianischem Kick

Ab sofort heißt es bei THE CASKHOUND: volle Pulle MARSALA MADNESS! Tilo Schnabel erklärt kurzerhand den September zum „Marsala Month“ – und eröffnet ihn standesgemäß mit einem temperamentvollen Double Release, das zwei charakterstarke Vertreter ganz unterschiedlicher schottischer Whiskywelten unter sizilianischer Flagge vereint.

Auf der einen Seite steht ein 18-jähriger, rauchig-kerniger ARDMORE aus den Highlands, der nach langer Ex-Bourbon-Reifung für ein volles Jahr im First Fill Marsala Barrique vollendet wurde. Ihm gegenüber: ein cremig-üppiger 21 Jahre alter GIRVAN Single Grain, der sich sogar satte 765 Tage im erstbefüllten Marsala Barrique breitmachen durfte.

Warum Marsala? „Weil der traditionsreiche Sizilianer in der Whiskywelt noch immer deutlich seltener vorbeischaut als Sherry, Port oder Madeira – und dabei doch einen sehr eigenen Dreh mitbringt. Fette Fruchtnoten, warme Süße, dazu Nuss, reife Würze und ein bisschen Herbe – nicht einfach dunkle Suppe, sondern herrlich vielschichtig und mit ordentlich Charakter!“ meint Fassflüsterer Tilo zu seiner Wahl. Kandierte Zitrusfrüchte, getrocknete Aprikosen, Mandeln, Karamell und Kräuter können da ebenso mitmischen, wie eine üppige, fast likörartige Weinigkeit. Ein ziemlich spannender Sparringspartner fürs Fass also – gerade, wenn der Whisky selbst ordentlich Charakter mitbringt!

PeatWave: ARDMORE 2008

Highland Single Malt Scotch Whisky

Finished for 1 year in a First Fill Marsala Barrique

ARDMORE gehört zu den Highland-Brennereien mit hohem Wiedererkennungswert: trockener, erdiger Torfrauch, Heidekraut und Ruß prägen den kernig-rustikalen Stil. Bei unserem 18-jährigen ARDMORE trifft diese typische DNA nach langer Ex-Bourbon-Reifung auf ein volles Jahr First Fill Marsala Barrique. Der italienische Süßwein steuert dunkle Frucht, Nüsse und warme Karamellnoten bei, ohne den Brennereicharakter zuzudecken: Der trocken-würzige Highland-Rauch hält die fruchtige Süße gekonnt in Schach. Mit 52 % Vol. ein reifer, kraftvoller ARDMORE mit Marsala-Twist – Highland Peat meets Sicilian Heat!

NOSE: Direkt Ardmore im Anflug: trockener Heiderauch, Ruß, kalte Lagerfeuerasche und eine herzhafte Spur Räucherschinken. Dahinter gelber Apfel, reifer Weinbergpfirsich, Waldhonig und Vanille. Mit etwas Luft kommen Rosinen, dunkle Trauben, kandierte Orange und geröstete Mandeln dazu. Etwas Toffee und Kräuter runden das Ganze ab.

PALATE: Kräftig und cremig zugleich, mit Honig, Vanille und getrockneter Aprikose. Dann wird’s dunkler, und der Marsala-Einfluss hebt lässig die Hand: Rosinen, Orangenzeste und etwas Pflaume treffen auf eine nussig-warme Karamellschicht, roten Pfeffer und Ingwer. Dazu gesellen sich rußiger, erdiger Rauch und etwas verkohltes Kaminholz. Die 52 % Vol. tragen die Aromen souverän, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

FINISH: Lang, trocken und würzig. Bitterorange, Walnuss und dunkle Frucht ziehen sich langsam zurück, dafür bleiben Asche, Kakaonibs und etwas Eiche länger hängen. Ganz zum Schluss meldet sich noch ein ‚sweet mix‘ aus Rosine, Honig und kaltem Rauch.

52 % Vol. • Auflage 241 Flaschen (0,7 l) à 97,50 Euro (UVP)

The Stillman‘s Gold: GIRVAN 2005

Lowland Single Grain Scotch Whisky

Finished for 765 days in a 1st Fill Marsala Barrique

GIRVAN steht für einen ganz anderen Whisky-Stil: cremige Süße, Kokos, reife Frucht und eine wunderbar ölige Textur zeigen, was gut gereifter Single Grain nach 21 Jahren auf dem Buckel haben kann. Bei unserem Lowlander trifft ein typischer Old-Grain-Charakter nach langer Ex-Bourbon-Reifung auf satte 765 Tage First Fill Marsala Cask – also kein kurzer Fass-Flirt, sondern mit 2 Jahren schon eine ernsthafte Beziehung. Und die hinterlässt deutliche Spuren, ohne den GIRVAN unter sich zu begraben: Weinige Frucht trifft auf Harz, warme Holzwürze und eine feine, fast röstige Würzigkeit, die der üppigen Süße ordentlich Kontur gibt. Mit 58 % Vol. kraftvoll, ölig und erstaunlich ausgewogen – Marsala meets its match!

NOSE: Die Nase zeigt sich üppig & vielschichtig mit Kokosraspeln, Vanillekipferl und malziger Süße. Dazu gesellen sich getrocknete Aprikosen, heller Honig und etwas Marzipan, begleitet von floralen Anklängen und einem Hauch Klebstoff. Mit der Zeit kommen Baumharz und Tannenhonig hinzu und sorgen für eine spannende, leicht waldige Würze.

PALATE: Weich und schön ölig im Antritt, dann trumpfen die intensive Süße von Melasse, Kokosmakronen und Quittengelee auf. Das Marsalafass bringt weinige Fruchtigkeit, Rumrosinen und einen Hauch Pflaumenkompott ins Spiel. Dazu gesellen sich warme Gewürze à la Pumpkin Spice, geräucherte süße Paprika und ein Touch Mesquite-Holz. Süßer Pfeifentabak und etwas Kakao sorgen für zusätzliche Tiefe.

FINISH: Recht lang, würzig und angenehm trocken. Zabaglione-Creme und Trockenfrüchte treffen auf Kakao und eine zunehmend reife Holzwürze. Zum Schluss bleiben Leder, geröstete Mandeln und alter Eichenschrank zurück.

58 % Vol. • Auflage 346 Flaschen (0,5 l) à 44,50 Euro (UVP)

So verschieden ARDMORE und GIRVAN sich auch im Glas zeigen, bei der Abfüllung herrscht Einigkeit: natürliche Fassstärke, ungefärbt und selbstverständlich nicht kühlfiltriert. Ab Donnerstag, 17. September 2026 ist das neue Double Release direkt bei THE CASKHOUND sowie bei unseren Handelspartnern erhältlich.

Und wer bei so viel südländischem Temperament jetzt schon zum Teilzeit-Sizilianer geworden ist, darf sich auf weitere spannende Marsala-Momente freuen: Der Monat ist schließlich noch nicht vorbei – und Spürnase Tilo hat noch was in petto. Freut euch drauf!

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.