Hatten wir vorgestern noch Informationen über drei Abfüllungen von Uncharted Whisky, die über Sansibar Whisky nach Deutschland kommen, so können wir heute von drei Bottlings, die jetzt am österreichischen Markt über bottledbyfm.com erhältlich sind: Ein Braeval, ein Glentauches und ein 50 Jahre alter Invergordon.

Alle relevanten Infos dazu finden Sie untenstehend:

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Drei außergewöhnliche Abfüllungen von Uncharted Whisky Co. feiern Österreich-Premiere bei bottledbyfm.com

Salzburg, September 2026 – Der unabhängige Abfüller Uncharted Whisky Co. erweitert sein Portfolio in Österreich um drei seltene, streng limitierte Einzelfass-Abfüllungen. Ab sofort sind die exklusiven Tropfen über den Fachhändler bottledbyfm.com erhältlich. Das Trio bedient ein breites Spektrum für Liebhaber schottischer Handwerkskunst – von dekadent-schokoladigen Sherry-Finishes bis hin zu einem halben Jahrhundert Fassreifung.

Die drei Neuerscheinungen im Überblick

Braeval 11 yo – „Hot Chocolate“ (PX Sherry Cask Finish)

Eine wahre Genussbombe aus der Speyside: Dieser 11-jährige Single Malt erhielt sein Finish in einem First-Fill Pedro Ximénez Sherry Cask. Der Name hält, was er verspricht – reichhaltige Noten von dunkler Hot Chocolate, Rosinen, cremigem Fudge und wärmenden Weihnachtsgewürzen prägen das Profil. Abgefüllt in Fassstärke, ungefiltert und ungefärbt.

Glentauchers 11 yo – “Tauchin´ About A Revolution” (Oloroso Sherry Cask Finish)

Ebenfalls aus der Speyside stammt dieser 11-jährige Single Malt, der in einem klassischen Oloroso-Sherryfass nachreifen durfte. Er vereint die typische, fruchtig-malzige Charakteristik der Glentauchers-Distillerie mit den tiefen Nuss-, Trockenfrucht- und Ledernoten des Oloroso-Fasses. Ein perfekt ausbalancierter Speysider für Sherry-Malt-Enthusiasten.

Invergordon 50 yo – “You Ain´t Seen Nothing Yet” (Highland Single Grain Whisky)

Das unbestrittene Highlight der Neuheiten: Ein außergewöhnlicher Single Grain Whisky aus den Scottish Highlands, der volle 50 Jahre im Eichenfass reifte. Ein halbes Jahrhundert Reifungszeit hat diesen Tropfen tief und komplex geprägt – mit meisterhaften Aromen von vanilliger Eiche, Toffee, getrockneten Tropenfrüchten und einer seidigen Textur, wie sie nur extrem alte Grains entwickeln.

Verfügbarkeit & Bezug

Alle drei Abfüllungen wurden in limitierter Stückzahl ohne Kühlfiltrierung und ohne Beigabe von Farbstoffen abgefüllt. Sie sind ab sofort exklusiv über den Online-Shop bottledbyfm.com sowie für Gastronomie- und Fachhandelspartner verfügbar.