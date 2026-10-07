Zwei neue japanische Whiskys aus der Hand vom Master Blender von Tenjaku, Kenji Watanabe kommen nun über den Importeur Haromex nach Deutschland. Es handelt sich dabei um den Tenjaku Mizunara Cask Finish 12 Jahre Blended Whisky und den Tenjaku Sherry Cask Finish 12 Jahre Pure Malt Whisky, beide jeweils weltweit auf 7200 Flaschen limitiert.

Mehr über die beiden, so auch die jeweiligen Tasting Notes, finden Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Haromex holt Limited Editions von Tenjaku Whisky nach Deutschland

Der in Brüggen ansässige Premium-Importeur für Spirituosen aller Art hat sein Whiskysortiment um zwei Abfüllungen der Marke Tenjaku erweitern können.

Dabei sind beide Abfüllungen limitiert und dementsprechend in ihrer Menge begrenzt.

Beide Whiskys kommen auf jeweils 7.200 Flaschen für den globalen Handel.

Lediglich ein kleiner Teil findet seinen Weg in das Lager des am Niederrhein ansässigen Importeurs.

Beide Limited Editions stammen wieder aus der Feder des „Masters of Japanese Whisky“, Kenji Watanabe – ein Name, der seit den 1990er-Jahren jedem ein Begriff ist, der sich mit japanischem Whisky beschäftigt.

Watanabes Philosophie ist simpel:





„Stetiger Fokus auf dem Weg zum angestrebten Ergebnis – sei dabei großzügig mit der Zeit und eile nicht ungestüm voran!“

Tenjaku Mizunara Cask Finish 12 Jahre Blended Whisky

Der 12 Jahre alte, Mizunara Fass gefinishte Blended Whisky besteht aus einer Mashbill von 16% Gerstenmalz, 76% Mais und 8% Weizen. Mit 65% Alkohol treffen die unterschiedlichen New Makes auf Ex-Bourbon-Fässer, bevor sie nach 12 Jahren eine Nachreifung in einem Fass aus Mizunara-Eiche erfahren.

Diese Eichenart bringt einige spannende Eigenschaften mit sich: Zunächst wächst sie nur selten gerade, sondern stark gedreht, weshalb es viel Erfahrung erfordert, aus diesem Holz ein Fass herzustellen. Geschmacklich sind bei Mizunara oft Kara (orientalischer Weihrauch), Sandelholz und Kokosnuss zu finden.

Der Tenjaku Mizunara Cask entfaltet unverwechselbare Aromen von

Sandelholz und Weihrauch, ergänzt durch subtile Gewürznoten und einen facettenreichen, harmonischen Geschmack. Ein einzigartiger japanischer Whisky mit 43% Alkohol sowie einem weichen und eleganten Abgang.

Tenjaku Sherry Cask Finish 12 Jahre Pure Malt Whisky

Diese limitierte Abfüllung findet ihren Ursprung zu 100% in Gerstenmalz.

Zu Beginn seiner Reifung lag dieser Malt Whisky mit 63% Alkohol im Ex-Bourbon-Fass, bevor er nach 12 Jahren in ein Sherry Fass umgefüllt wurde und dort für weitere sechs Monate nachreifen durfte. Am Ende finden in dieser Flasche mehrere Malt Whiskys zusammen, um ein möglichst spannendes geschmackliche Ergebnis zu erzielen.

Der Tenjaku Sherry Cask bietet eine reichhaltige Süße mit Noten von getrockneten Früchten, Kakao und fein eingebundenem holzigen Tönen. Der japanische Whisky trifft schlussendlich mit 43% Alkohol in Trinkstärke auf die Zunge. Dabei eröffnet er eine unglaublich samtige Textur gepaart mit einem langen und komplexen Finish.

Beide Abfüllungen bieten mit ihrem sehr zugänglichen Preisniveau von rund 70 Euro einen gelungenen Einstieg in die Welt der japanischen Whiskys mit Altersangabe.



Ab sofort im gut sortierten Fachhandel zu finden!



