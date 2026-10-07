Für Bushmills Irish Whiskey ist eigentlich immer Saison, aber vor den Feiertagen ruft ihn die nordirische Brennerei natürlich besonders gerne und eindringlich in Erinnerung. Darum hat man uns für Sie einen Presseartikel gesendet, der drei der beliebtesten Abfüllungen von Bushmills als Geschenksideen vorstellt. Welche das sind, und was über sie zu sagen ist, lesen Sie unten:

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Zeit zum Verschenken: Drei besondere Bushmills Whiskeys für die Feiertage

Zeit kann man nicht verschenken – oder vielleicht doch? Bei Whiskey steckt sie buchstäblich in jeder Flasche: In den Jahren der Reifung, in der Arbeit mit unterschiedlichen Fässern und in dem Wissen, das über Generationen weitergegeben wird. Und wer eine gute Flasche verschenkt, schenkt im besten Fall noch etwas dazu: einen Anlass, sie gemeinsam zu öffnen und bei einem guten Whiskey Zeit miteinander zu verbringen.

Kaum eine Spirituose macht diesen Gedanken so greifbar wie ein über viele Jahre gereifter Whiskey. Bei Bushmills – Whiskey of Ireland verbindet sich die lange Reifung mit mehr als 400 Jahren Erfahrung in der Whiskeyherstellung und einem weichen, fruchtigen Hausstil. Vom klassischen 10 Year Old über den fruchtigen 14 Year Old mit Malaga-Finish bis zum besonderen Barolo Cask aus der Causeway Collection: drei Geschenkideen für die Feiertage, die ganz unterschiedliche Seiten von Bushmills zeigen.

Der Klassiker: Bushmills 10 Year Old

Wer einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Single Malts sucht oder einem Whiskey-Fan einen echten Bushmills-Klassiker schenken möchte, liegt mit dem Bushmills 10 Year Old goldrichtig. Der dreifach destillierte Single Malt bringt den weichen, fruchtigen Hausstil der Destillerie klar zum Ausdruck. Seine zehnjährige Reifung verleiht ihm eine ausgewogene Kombination aus Frucht, Vanille und sanften Holznoten. Ein Whiskey, der zugänglich ist, ohne an Charakter zu verlieren – und damit sowohl Einsteiger als auch erfahrene Genießer anspricht. Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old ist zur UVP von 32,99 Euro im ausgewählten LEH sowie online, beispielsweise auf Amazon, erhältlich.

Für Entdecker: Bushmills 14 Year Old

Etwas ungewöhnlicher wird es mit dem Bushmills 14 Year Old. Der Single Malt verbringt zunächst 14 Jahre in Bourbonfässern und erhält anschließend ein Finish in Malaga-Weinfässern. Das Ergebnis ist ein intensiv fruchtiges Profil mit Noten von Mango, Ananas und Aprikose, dazu kommen Ingwer, Vanille und warmes Karamell. Gerade das Malaga-Finish macht ihn zu einer spannenden Geschenkidee für alle, die klassische Single Malts schätzen, aber gern auch neue Geschmacksprofile entdecken. Bushmills Single Malt Irish Whiskey 14 Year Old ist zur UVP von 55 Euro im Fachhandel sowie online, beispielsweise auf Amazon, erhältlich.

Der besondere Tropfen: Causeway Collection Barolo Cask

Wer einen kleinen flüssigen Schatz unter den Weihnachtsbaum legen möchte, findet im Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask aus der limitierten Causeway Collection eine außergewöhnliche Abfüllung. Die Causeway Collection steht innerhalb des Bushmills-Portfolios für besondere Fassreifungen und richtet den Blick auf die Möglichkeiten, die unterschiedliche Fassarten für den Charakter eines Single Malts eröffnen. Beim Barolo Cask trifft der Bushmills-Stil auf den Einfluss des berühmten piemontesischen Rotweins – und sorgt damit für Aromen von reifen, roten Früchten, reichhaltigem Honig, karamellisiertem Apfel und getoasteten Gewürzen. Eine Geschenkidee insbesondere für Whiskey-Liebhaber:innen, die bereits einiges kennen und nach einer besonderen Abfüllung suchen. Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old Barolo Cask ist zur UVP von 115 Euro im Fachhandel sowie online, beispielsweise über den Online-Shop von Schwarze und Schlichte, erhältlich.

Am besten gemeinsam

Vom zugänglichen Klassiker über das besondere Fass-Finish bis zur außergewöhnlichen Abfüllung bietet Bushmills damit drei sehr unterschiedliche Geschenkideen zu vielfältigen Preispunkten. Und eigentlich steckt das wirkliche Geschenk ohnehin nicht nur in der Flasche, sondern in dem Moment, in dem sie gemeinsam geöffnet wird.