Drei Abfüllungen des schittischenen Indie-Bottler Uncharted Whisky erreichen über den Importeur Sansibar Whisky den ausgewählten Fachhandel in Deutschland. Mehr zu diesen drei Abfüllungen, zwei Bowmore und einem Royal Brackla, in der Aussendung von Sansibar Whisky:

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Uncharted Whisky ist zurück: Drei charakterstarke Abfüllungen mit kompromissloser Transparenz

Uncharted Whisky ist wieder da – und Jack & Dana liefern erneut genau das, wofür ihre Abfüllungen weltweit geschätzt werden: mutige Fassauswahl, natürliche Reifung und kompromisslose Transparenz. Jede Flasche steht für eigenständigen Charakter und zeigt, wie spannend modernes unabhängiges Scotch-Handwerk sein kann.

Mit drei besonderen Abfüllungen präsentiert Uncharted Whisky jetzt zwei außergewöhnliche Bowmore Single Malts von Islay sowie einen kraftvollen Royal Brackla aus den Highlands.

Bowmore 21 Jahre „One Way Or Another“

51,3 % vol. · 700 ml · Refill Bourbon Cask · UVP 199 €

21 Jahre Reifezeit verleihen diesem Bowmore eine beeindruckende Balance aus feinem Torfrauch, reifer Fruchtigkeit, dezenter Vanille und maritimer Mineralität. Besonders charakteristisch sind die ausgeprägten Mango- und Fruchtnoten, die sich harmonisch mit sanftem Rauch, zarter Eiche und einer salzigen Meeresbrise verbinden.

Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration zeigt dieser Whisky den unverfälschten Charakter eines gereiften Islay-Malts.

Bowmore 11 Jahre „One Way Or Another“

56,7 % vol. · 700 ml · First Fill Bourbon Cask · UVP 99 €

Die jüngere Schwesterabfüllung des 21-jährigen Bowmore reifte in First-Fill-Bourbonfässern und präsentiert sich dadurch besonders intensiv, kraftvoll und aromatisch. Der Whisky lag ein einem Ex Jim Beam Fass und wurde anschließend in natürlicher Fassstärke und Farbe abgefüllt.

Der Name „One Way Or Another“ beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zweier Bowmores aus derselben Brennerei: gleiche Herkunft, aber unterschiedliche Reifezeiten und Fassprägungen. Ein idealer Vergleich für alle, die den Einfluss von Alter und Holz unmittelbar erleben möchten.

Royal Brackla 8 Jahre „Paint It Black“

55 % vol. · 700 ml · Oloroso-Sherry-Hogshead · UVP 64,90 €

Dieser ungetorfte Highland-Whisky verbrachte seine gesamte achtjährige Reifezeit in frischen First-Fill-Oloroso-Sherry-Hogsheads. Statt eines nachträglichen Finishes steht hier die konsequente, natürliche Verbindung von Spirit und Sherryholz im Mittelpunkt.

Das Ergebnis ist ein charaktervoller Whisky mit rötlich-goldener Farbe, intensiver Sherryprägung und ausgewogener Eichenstruktur. Mit 55 % vol. bleibt er kraftvoll, zeigt dabei jedoch eine angenehm zugängliche Balance. Abgefüllt in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration.

„Paint It Black“ verweist auf die dunkle, intensive Anmutung des Sherryholzes – und zugleich auf die Rock’n’Roll-Leidenschaft, die sich durch die Namen der Uncharted-Abfüllungen zieht.

Alle drei Abfüllungen sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Importeur in Deutschland:

Sansibar Whisky GmbH