whic.de bringt sechstes Kapitel der Legends of Scotland: ein 15 Jahre alter Royal Brackla Single Malt für den Outlaw Rob Roy MacGregor

Interessante Brennereien, schön gereift und in passender Trinkstärke präsentiert – das sind die Abfüllungen „Legends of Scotland“, die der unabhängige deutsche Abfüller (und Onlinehändler) whic.de in seinem Programm hat. Die sechste Abfüllung der Serie stammt aus der Brennerei Royal Brackla, ist 15 Jahre alt und eine reine Bourbonfass-Abfüllung.

Was es sonst noch über das Bottling zu sagen gibt und wo Sie es beziehen können, lesen Sie nachstehend:

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EIN KLASSIKER MIT REBELLISCHEM TWIST

Sechstes Kapitel der Legends of Scotland: ein 15 Jahre alter Royal Brackla Single Malt für den Outlaw Rob Roy MacGregor

Bremen, 30.09.2026 – Ab heute ist das sechste Kapitel der limitierten Serie Legends of Scotland erhältlich: Rob Roy „The Outlaw“, ein 15 Jahre alter Highland Single Malt Scotch Whisky aus der Brennerei Royal Brackla. Entstanden ist er in Zusammenarbeit mit Signatory Vintage, verfügbar exklusiv bei whic. Der Whisky zeigt zunächst alles, was Liebhaber klassischer Bourbonfassreifung schätzen, und setzt im Nachklang einen kleinen rebellischen Twist.

Royal Brackla Single Malts gelten als fruchtig und leicht, mit trockenem, pfeffrigem Abgang. Diesen Hausstil hat die 15-jährige Vollreifung in erstbefüllten Bourbon Barrels unterstrichen und um Vanillecreme, Karamell und weiße Schokolade ergänzt. Pfirsichlikör und Orangenschale führen die Fruchtnoten an, getragen von einer vollmundigen, buttrig-öligen Textur, der Kräuter und Pfeffer Kontur geben. Im Nachklang folgt dann der Twist: Kaffee, Leder und Zimt übernehmen und bleiben lange am Gaumen.

Rob Roy MacGregor war ein Geächteter, der sich nicht unterkriegen ließ und 1734 als freier Mann starb. Die Nachwelt machte aus ihm den edlen Rebellen. Und weil Geschichte durchaus Humor hat, kommt der Whisky, der heute seinen Namen trägt, ausgerechnet aus Royal Brackla, der ersten Brennerei, die je zum königlichen Hoflieferanten ernannt wurde. Rob Roy gehört zu den Rebels & Warriors, dem Charakterprofil der Legends of Scotland, das klassische Bourbonfassreifungen vereint.

Der Whisky wurde in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt, ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. Die goldene Farbe stammt allein von der Eiche. Die Auflage umfasst 454 Flaschen. Wie alle Kapitel der Serie ist auch dieser Whisky zum Teilen gedacht, darum bleibt der Preis fair. Bestellen lässt sich die Abfüllung unter https://whic.de/legends-of-scotland

„Ich mag Whiskys, über die am Tisch geredet wird. Bei diesem gibt es gleich zwei Gesprächsthemen: eine Bourbonfassreifung, wie sie im Buche steht, und im Nachklang eine dunklere Note, die überrascht.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate

Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.