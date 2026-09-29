In der vergangenen Woche stellten wir Ihnen der bislang älteste Release der Highland-Destillerie Glenmorangie vor. Heute erhalten wir von der Moët Hennessy Deutschland GmbH die deutschsprachige Pressemitteilung zu Glenmorangie 50 Years Old mit allen Informationen zu dieser Abfüllung, inklusive einer umfangreichen Bildergalerie.

Diese finden Sie im Anschluss an die Pressemitteilung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

EXTREM RAR:

GLENMORANGIE PRÄSENTIERT EINEN 50 JAHRE GEREIFTEN WHISKY

Der bislang älteste Release der Highland-Destillerie erscheint in einer Auflage von nur 149 Flaschen

München / Tain, 29. September 2026. Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky stellt Glenmorangie 50 Years Old vor – die bislang älteste Abfüllung der schottischen Highland-Destillerie. Äußerst rar, pflegten die Whisky-Meister von Glenmorangie einen Whisky ein halbes Jahrhundert, um Glenmorangies unverkennbaren Stil zu bewahren. Master Distiller Dr. Bill Lumsden MBE verfolgte eine klare Vision und begleitete den Whisky in den letzten drei Jahrzehnten bei seiner Reifung in Bourbon- und Sherryfässern. Präsentiert wird diese Ikone der Whiskykunst in 149 unterschiedlichen, handgefertigten Porzellan-Dekantern, die der renommierte Keramikkünstler Peter Pincus schuf.

Dr. Bill Lumsden sagt:

„Die Premiere des Glenmorangie 50 Years Old zählt zweifellos zu meinen bedeutendsten Schöpfungen. Oft fragte ich mich, ob wir jemals den Tag sehen werden, an dem wir einen Glenmorangie von solch beeindruckender Altersangabe abfüllen können.“

Die Geschichte des Glenmorangie 50 Years Old begann mit einem der letzten Batches Malzgerste, die auf eigenen Malzböden der Destillerie vor der Stilllegung im Jahr 1977 gemälzt wurden. Sie verleihen dem Single Malt einen unwiederbringlichen Blick in die Vergangenheit. Destilliert in Glenmorangies einzigartigen und höchsten Kupferbrennblasen Schottlands Mitte der 1970er Jahre, reifte das Destillat zunächst in Bourbon-Hogshead-Fässern und First-Fill-Oloroso-Sherry-Butts. Als Dr. Bill Lumsden im Jahr 1995 als Destilleriemanager antrat, hatte der Whisky bereits ein stattliches Alter erreicht und er identifizierte daraus eine Handvoll Fässer mit dem höchsten Reifepotenzial. Im Jahr 1999 wählte er Whisky aus diesen Fässern aus und vermählte sie mit einem höheren Anteil an Bourbonfässern und einem kleineren Anteil an Sherryfässern in einem Refill-Hogshead-Fass. Dieses Fass erwies sich als idealer Partner für eine lange, sorgsame Reife, da es besonders dicht gebunden war und dem Whisky nur eine subtile Holznote verlieh, um Glenmorangies typische Eleganz zu bewahren.

Im Laufe der folgenden 25 Jahre reifte der Whisky mit einer unvergleichlichen Tiefe und Komplexität heran und brachte die Charakteristik von Glenmorangie mit intensiven Sherrynoten in Balance. Nach einem halben Jahrhundert war Dr. Bill überzeugt, dass die Zeit gekommen war, diesen außergewöhnlichen Whisky mit der Welt zu teilen. Der Glenmorangie 50 Years Old besticht durch seine bemerkenswerte satte Mahagonifarbe. An der Nase zeigen sich süße Aromen von gebackenen Orangen, Sultaninen und Muskatnuss, ergänzt durch eine kräuterige Kopfnote. Am Gaumen zeigt sich sanft pfeffriger Geschmack, gefolgt von kräftigen Toffeenoten, gebrühtem Assam-Tee, Birkenpech mit feinen Anklängen von Gewürznelken und Eichentanninen.

Anlässlich dieses Meilensteins arbeitete Glenmorangie mit dem renommierten Keramikkünstler Peter Pincus zusammen, um für jede der 149 Flaschen einen eindrucksvollen Präsentationsrahmen zu erschaffen. Peter und seine Frau Laurie Pincus besuchten die Destillerie und verkosteten den Whisky, um anschließend mit seinem Studioteam in 1.000 Tagen insgesamt 149 individuelle, handgefertigte Keramiken zu fertigen. Drei Jahre lang leisteten Peter und Laurie Pincus Pionierarbeit mit neuen Keramiktechniken. Sie gossen und schliffen jedes Einzelstück in größter Perfektion. Inspiriert von der facettenreichen Aromenvielfalt des Whiskys, entwickelten sie eine Palette von 50 verschiedenen Farbpigmenten. Diese trugen sie individuell per Hand auf jedes Gefäß auf. Zusammengesetzt bilden diese Keramikgefäße eine kunstvolle Mosaikwand mit dem Titel „Together in Spirit“ – eine Hommage an das handwerkliche Können und an grenzenlose Fantasie.

Glenmorangie 50 Years Old (45,7 Vol.% Alk.) ist ab sofort äußerst limitiert über das Moët Hennessy Private Client Team (mhprivate.germany@moethennessy.com), im KaDeWe Berlin und im Distillery Visitor Centre in Tain erhältlich, solange der Vorrat reicht. Preis auf Anfrage.

Verkostungsnotiz Glenmorangie 50 Years Old

45,7 Vol.% Alkohol, nicht kühlgefiltert, in Fassstärke abgefüllt

Farbe: Dunkles Mahagoni

An der Nase: Elegant, für einen Whisky dieses Alters bemerkenswert aromatisch, mit Duft von Bernstein, Kardamom, Sultaninen, Muskatnuss und gebackenen Orangen. Anklänge von Toffee und Leder folgen, mit einer ausgeprägten Kräuternote, die an etwas Koriander oder Petersilie erinnert. Bei diesem Alter braucht es eigentlich kein Wasser, doch ein paar Tropfen bringen bonbonartige Süße und weitere Toffee-Noten zum Vorschein.

Am Gaumen: Der Geschmack ist leicht pfeffrig und trocken, gefolgt von kräftigen Toffee-Aromen, gebrühten Assam-Teeblättern, Birkenpech, Zimt und Traubenmost sowie etwas Gewürznelke und Eichentannin. Die Noten von Eiche und Leder bleiben bestehen.

Nachhall: Lang und anhaltend, mit Nuancen von Anis, dunklem Weichtoffee und Eukalyptus.

Glenmorangie 50 Years Old

Über Glenmorangie

Die Whisky-Meister von Glenmorangie nutzen ihre grenzenlose Fantasie und fünf wesentliche Zutaten – Holz, Wasser, Gerste, Hefe und Zeit – um köstliche Single-Malt-Whiskys zu kreieren. Seit mehr als 180 Jahren verfeinern sie diese Handwerkskunst. In Brennblasen, so hoch wie Giraffen, destillieren sie delikate und fruchtige Spirits, die viel Geschmack und Aroma entfalten. Unter der Leitung von Dr. Bill Lumsden, dem Director of Whisky Creation, hat sich dieses Erfinderteam zur Aufgabe gemacht, der Single Malt Welt neue Aromen und Perspektiven zu eröffnen.

Über das Whisky Creation Team

Die Lieblingsfrage des Glenmorangie Whisky Creation Teams lautet: „Was wäre, wenn…?“ Und sie stellen sich ständig der Herausforderung, alles, was ihre Fantasie beflügelt, in Whisky zu verwandeln – sei es die Erinnerung an einen Lieblingsort (A Tale of Tokyo), die betörenden Röstaromen frisch gebrühten Kaffees (Glenmorangie Signet) und vieles mehr.

An der Spitze des Teams steht Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation, MBE. Mit einem Doktortitel in Biochemie und jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Dr. Bill über alle erforderlichen Fähigkeiten, Ideen zum Leben zu erwecken. Er hat mehrfach höchste Branchenauszeichnungen erhalten, wie einen Platz in der „Icons of Whisky Hall of Fame“. Die International Whisky Competition zeichnet ihn als „Master Distiller of the Year“ öfters aus als jeder andere. Und er wurde zweimal von der International Spirits Challenge zum „Master Blender/Distiller of the Year“ gekürt. Im Jahr 2025 ernannte Seine Majestät der König Dr. Bill für seine Verdienste um die schottische Whiskyindustrie zum Member of the British Empire MBE.

Gillian Macdonald, die Master Blenderin der Glenmorangie Company, arbeitet Hand in Hand mit Dr. Bill. In ihrer Rolle vereint Gillian Handwerk und Wissenschaft. Die tägliche sensorische Analyse neuer Destillate, die Überwachung der Rezepturen des Kernsortiments und die Koordination des Sensorik-Panels gehören zu ihren Hauptaufgaben. Gillian leitet zudem die Produktentwicklung, darunter auch die Prüfung Hunderter Fässer pro Jahr für finale Rezepturen.

Über Peter Pincus, Laurie Pincus und Pincus

Peter und Laurie Pincus, die in der Kunst- und Keramikwelt für ihre komplexen Porzellankompositionen und Skulpturen bekannt sind, leben und arbeiten in Rochester im Bundesstaat New York / USA. Ihr künstlerisches Werk ist tief in der Erkundung der Farbtheorie und des technischen Experimentierens verwurzelt. Gemeinsam haben Peter und Laurie die Welt der Keramik durch den Einsatz komplexer Formensysteme in Verbindung mit neuen Methoden der Farbgestaltung auf keramischen Formen neu definiert. Sie stießen in neue Dimensionen von Kreativität und Innovation vor – so wie Glenmorangie die Möglichkeiten von Whisky ständig neu definiert. Peter und Laurie arbeiten gemeinsam mit ihrem Studioteam seit 2023 exklusiv an diesem Projekt für Glenmorangie.

Peter erwarb sowohl seinen BFA-Abschluss (2005) als auch seinen MFA-Abschluss (2011) an der Alfred University in New York. 2014 wurde er Visiting Assistant Professor of Art an der School for American Crafts des Rochester Institute of Technology und 2018 zum Assistant Professor befördert. Im Jahr zuvor erhielt Peter den Louis Comfort Tiffany Award für aufstrebende amerikanische Künstler. Seine Arbeiten befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen in den USA, darunter im Daum Museum of Contemporary Art in Sedalia, Missouri; im Everson Museum of Art in Syracuse, New York; im Museum of Fine Arts in Houston, Texas; im ASU Art Museum Ceramics Research Center in Tempe, Arizona; sowie im Schien-Joseph International Museum in Alfred, New York. https://www.instagram.com/pincusporcelain/