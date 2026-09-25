Glenmorangie bringt 50 Jahre alten Single Malt Whisky – zum Preis von knapp 32.000 Euro

Mit dem ältesten bislang veröffentlichten Glenmorangie ist die Highland-Brennerei im Besitz von LVMH gestern an die Öffentlichkeit getreten: Der Glenmorangie Aged 50 Years wurde noch mit in der Destillerie gemälzter Gerste gebrannt, ein Vorgang, der 1977 eingestellt wurde und ist damit auch historisch interessant.

Dr. Bill Lumsden hat bei Antritt seiner Tätigkeit bei Glenmorangie im Jahr 1995 einige Fässer für extra lange Reifezeit ausgesucht – das Resultat dieser Selektion vor über 30 Jahren ist nun in der neuen Abfüllung zu finden. Die von ihm ausgesuchten Bourbon Casks und Sherry Butts wurden von ihm 1999 vermählt und dann nochmals für 27 Jahre gereift, bis sie den Qualitätskriterien erfüllten und zum Glenmorangie 50yo abgefüllt werden konnten, mit 45,7% vol. Alkoholstärke.

Die Tasting Notes erzählen ebenfalls vom Alter des Whiskys: in der Nase finden sich Noten von Backgewürzen, Toffee und Leder. Am Gaumen zeigen sich Pfeffer, Teeblätter, Traubenmost und Eichentannine, die in einen langen, von würzigen Noten geprägten Abgang münden.

Für die Verpackung, die aus Keramik besteht, entschied sich die Destillerie, die bekannten Keramikkünstler Peter und Laurie Pincus zu engagieren, die ein ovales, zugleich filigran und massiv wirkendes Gefäß entwickelten, in der der Glenmorangie Aged 50 Years präsentiert wird. Interessant auch: Für die Gestaltung der Keramik verwendeten die Künstler 50 Farben, die jeweils ein Jahr der Reifung repräsentieren sollen.

Wer sich dafür interessiert, eine der insgesamt nur 149 Flaschen sein eigen zu nennen, kann eine solche zum Preis von 25,800 Pfund, rund 32.000 Euro erwerben – in der Brennerei selbst, bei ausgewählten Händlern und über das Netzwerk des Moët Hennessy Private Client Teams.