Serge verkostet: Craigellachie x2

Auch heute steht wieder ein Duo bei Serge Valentin auf dem Verkostungsprogramm, diesmal ist de Speyside-Destillerie Craigellachie an der Reihe. Zwei unabhängige Abfüllungen sind es, die ins Glas kommen, einmal im Alter von 18 Jahren, einmal sogar 31 Jahre – und beide bekommen sehr gute Bewertungen.

Hier die beiden in unserer Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte