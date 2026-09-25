SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Craigellachie x2

Die beiden unabhängigen Bottlings wurden 2024 und 2026 verröffentlicht - beide können Serge Valentin überzeugen

Auch heute steht wieder ein Duo bei Serge Valentin auf dem Verkostungsprogramm, diesmal ist de Speyside-Destillerie Craigellachie an der Reihe. Zwei unabhängige Abfüllungen sind es, die ins Glas kommen, einmal im Alter von 18 Jahren, einmal sogar 31 Jahre – und beide bekommen sehr gute Bewertungen.

Hier die beiden in unserer Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Craigellachie 18 yo 2005/2024 (54.4%, Artful Dodger Whisky Collective, bourbon hogshead, cask #315075, 330 bottles)85
Craigellachie 31 yo 1994/2026 (53.1%, The Antelope, refill hogshead, cask #8001068, 98 bottles)89
-Werbung-
Vorheriger Artikel
TTB-Neuheit: Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer
Nächster Artikel
Glenmorangie bringt 50 Jahre alten Single Malt Whisky – zum Preis von knapp 32.000 Euro

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -