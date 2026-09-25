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TTB-Neuheit: Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer

Ho ho ho! Ein neuer Wolfburn hat sich für die Weihnachtszeit schock gemacht - er ist 10 Jahre alt und mit 46% Vol. abgefüllt

Es scheint, als dürften wir uns auf eine spezielle Weihnachtsedition aus der Wolfburn Distillery im Norden Schottlands freuen. In der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der man Etiketten für Bottlings eintragen muss, die man (auch) in den USA veröffentlichen will, gibt es einen neuen Wolfburn, nämlich den Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer. Seine gesamte Gestaltung weist auf eine Veröffentlichung in der Weihnachtszeit hin, abgefüllt wird der neue Wolfburn mit 46% vol. Alkoholstärke werden.

Bleibt zu hoffen, dass der neue Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer auch in unseren Ländern unter dem Weihnachtsbaum landet.

Hier jedenfalls die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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