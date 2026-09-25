TTB-Neuheit: Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer

Es scheint, als dürften wir uns auf eine spezielle Weihnachtsedition aus der Wolfburn Distillery im Norden Schottlands freuen. In der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der man Etiketten für Bottlings eintragen muss, die man (auch) in den USA veröffentlichen will, gibt es einen neuen Wolfburn, nämlich den Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer. Seine gesamte Gestaltung weist auf eine Veröffentlichung in der Weihnachtszeit hin, abgefüllt wird der neue Wolfburn mit 46% vol. Alkoholstärke werden.
Bleibt zu hoffen, dass der neue Wolfburn 10yo The Holly & The Ivy and The Running of The Deer auch in unseren Ländern unter dem Weihnachtsbaum landet.
Hier jedenfalls die Etiketten:
|Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.