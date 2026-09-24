GlenWyvis Distillery stellt Antrag auf Insolvenzverwaltung

Wie mehrere schottische Medien heute berichten, hat die GlenWyvis Distillery heute angekündigt, dass man auf Grund finanzieller Probleme einen Antrag auf Insolvenzverwaltung stellen wird. Die 3500 Miteigentümer wurden in einem Schreiben darüber informiert, dass die Verwaltung eine Notice of Intention to Appoint Administrators (“NOIA”) an das zuständige Gericht in Edinburgh geschickt hat.

Im Antrag wird darauf hingewiesen, dass die Destillerie über keine liquiden Mittel mehr verfügt. Das sei der Situation des Whiskymarktes ebenso zu verdanken wie dem fortgesetzten Streit mit dem Gründer, der zwar 2019 die Brennerei verlassen habe, aber immer noch der Besitzer des Geländes der Destillerie sei.

Trotz zahlreicher Bemühungen, den Betrieb der Brennerei zu sichern, unter anderem auch über den Weg eines neuen Fundraisings unter der Führung von Interpath Advisory sowie die Ansprache potenzieller Investoren und Kapitalgeber, sei es der Brennerei nicht gelungen, die nötigen Mittel für eine Fortsetzung der geschäftlichen Tätigkeit zu erhalten.

Für die Anteilsinhaber an der Brennerei bedeutet das, dass sie ihre Anteile jetzt nicht mehr abziehen können, und auch wie es mit den privaten Fässern in der Brennerei weitergeht, ist noch nicht abzusehen. Grundsätzlich kann auch ein Totalausfall für die Investoren und die Fasskäufer nicht völlig ausgeschlossen werden, aber auch ein weniger dramatischer Ausgang der Angelegenheit ist denkbar. Auf die Frage, wie es nun weiterginge, antwortet der Brief an die Mitglieder:

“The management committee will continue to work with Interpath Advisory and, once appointed, the joint administrators. We appreciate that members will have questions and that we are not yet able to provide all of the answers. We would ask members to await the further communication which will be issued following appointment of the joint administrators, which will provide more detailed information on the administration process, the strategy being pursued and what this means for members and private cask owners.

Wie die Geschichte nun weitergeht, wird sich nach der zehntägigen Wartezeit, in der über die Bestellung eines Masseverwalters entschieden wird, ergeben. Wir bleiben jedenfalls für Sie dran.