MGP bringt erstmals ein Bottling unter dem eigenen Markennamen: MGP Chapter One – Out of the Shadows

MGP Ingredients aus Lawrenceburg, Indiana, ist Freunden amerikanischen Whiskeys als Erzeuger und Abfüller für andere Marken geläufig (und für ziemlich schlechten Geschäftsgang wegen der Krise bei US-Bourbon, wie unser Bericht hier zeigt). Nun steigt man mit dem eigenen Markennamen in die Ring, und das auch vor allem deshalb, weil man die historische Destillerie, die es seit 1847 gibt (damals allerdings unter dem Namen Rossville Distillery, nun mehr in das Licht der Öffentlichkeit stellen will.

Der neue MGP Chapter One – Out of the Shadows ist ein Straight Bourbon Whiskey mit einer Mash aus 60% Mais, 36% Rye und 4% gemälzter Gerste, kreiert von Master Distiller Ian Stirsman, der damit den Charakter des High Rye Whiskeys der Brennerei einfangen wollte. 10 Jahre lang haben die Fässer in Rickhouse G ihre Reife erlangen dürfen, bevor sie mit 55,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurden.

MGP Chapter One – Out of the Shadows bietet in der Nase Aromen von Butterscotch, gebranntem Zucker, Melasse und Kirsche. Am Gaumen zeigen sich Noten von Cherry Coke, Himbeeren, Schokolade, Sassafras und Leder. Danach findet man ein lang anhaltendes Finish von Kirsch-Cola und Sassafras.

Der leider (momentan?) nur in den USA (dort aber national) erhältliche MGP Chapter One – Out of the Shadows wird im Handel 69,99 Dollar kosten.