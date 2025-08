MGP Ingredients verkauft im zweiten Quartal fast ein Viertel weniger

MGP Ingredients ist einer der größten Lohnproduzenten für die us-amerikanische Whiskyindustrie und hat in letzter Zeit auch einen Fokus auf eigene Marken gesetzt (wie Lux Row Distillers, Ross & Squib, Bardstown und Whiskys der Limestone Branch Distillery). Ihn trifft die Krise der Whiskyindustrie besonders hart, auch nach einer Sammelklage von Investoren, die das Unternehmen der Verschleierung der Situation bezichtigen.

Nun haben wir berichtet, dass das Unternehmen im Q4 2024 einen Umsatzrückgang von 16% in Kauf nehmen musste. Damals sprach man davon, dass sich der Rückgang im erwarteten Rahmen bewegte. Gleiches sagt man jetzt auch für das zweite Quartal dieses Jahres, in dem der Rückgang des Umsatzes 24% nach -29% im Q1. Dabei ging der Gewinn im Q2 um 30% zurück, auf jetzt 58,4 Millionen Dollar.

Besonders hart traf es dabei die produzierende Sparte des Unternehmens mit einem Rückgang um 46% – also fast auf die Hälfte. Man sieht die Gründe dafür in den übervollen Lagern der Kunden und dem Rückgang des Interesses der Konsumenten an braunen Spirituosen.

Aufwärts ging es nur bei den Premium Whiskys der Gruppe, die ein leichtes Plus von 1% erzielen konnten. Besonders die Penelope Bourbons stachen dabei hervor, mit einem Verkaufsplus von 64% über die letzten 3 Monate.

Der Chief Financial Officer Brandon Gall sieht die Verluste im erwarteten Rahmen und erwartet eine bessere zweite Jahreshälfte in 2025:

„Our second-quarter results came in largely as expected, as we delivered solid execution and sequential improvement across all three business segments.

“Our decisive actions to improve visibility with our customers are working as second-quarter brown goods volume and price declines were in line with our expectations.

“Our teams remain tightly focused on key initiatives and continue to execute on our strategic priorities, which I expect will position us well for the second half and give us the confidence to reaffirm our 2025 outlook.”