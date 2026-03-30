US-Gericht weist Sammelklage gegen MGP Ingredients zurück

Kurz vor Weihnachten 2024 reichten verschiedene Pensionsfonds und Rentensysteme, die Anteile am US-amerikanischen Auftragsdestiller MGP Ingredients erworben hatten, eine Sammelklage gegen das Unternehmen ein (wir berichteten). Sie warfen MGP Ingredients vor, die Investoren über die Marktsituation bei Whiskey in den USA im Unklaren gelassen und ihnen damit finanziellen Schaden zugefügt zu haben. Konkret warfen sie dem ehemaligen CEOs David Colo und David Bratcher sowie dem CFO und Interims-CEO Brandon Gall vor, von „negativen Tatsachen“ über das Unternehmen gewusst und diese „aktiv vor der Öffentlichkeit verheimlicht“ zu haben, wie The spirits business schreibt. MGP habe die Produktion während der Pandemie-bedingten Nachfrage massiv gesteigert und auch nach der Normalisierung des Konsums auf hohem Niveau weitergeführt. Die Kläger behaupteten, das Unternehmen habe den daraus resultierenden Lageraufbau und die sinkende Nachfrage den Anlegern nicht offengelegt.

Diese Klage wies nun jedoch ein Richter ab. Er urteilte, die Kläger hätten nicht ausreichend nachgewiesen, dass die Führungskräfte von MGP gegen Wertpapiergesetze verstoßen hätten.

Stattdessen sagte er laut The spirits business:

“The non-fraudulent inferences proposed by defendants are more compelling. “Given the corporate structure, business practices, compensation schemes of MGPI, and the actions of the individual defendants, it is far more likely that defendants poorly handled quickly changing circumstances and market conditions affecting their business.”

Im Oktober 2024 senkte MGP seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und räumte ein, dass die hohen Lagerbestände das Geschäft belasteten. Nach dieser Ankündigung fiel der Aktienkurs des Unternehmens stark. Zudem wurde die Whiskey-Produktion anschließend reduziert (wir berichteten). Doch auch für 2025 vermeldete MGP einen Umsatz- wie auch Gewinnrückgang. Im Juli 2025 wechselte Julie Francis als CEO und Präsidentin zu MGP Ingredients, und löste hier Interims-CEO Brandon Gall ab (wir berichteten).