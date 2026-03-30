Pernod Ricard Deutschland nimmt Abschied von Eyck Thorman

Plötzlich und völlig unerwartet verstarb Eyck Thormann, Brand Ambassador Dark Spirits & Prestige bei Pernod Ricard Deutschland und Keeper of the Quaich, wie wir gestern berichteten.

Auch Pernod Ricard Deutschland nimmt Abschied von Eyck Thormann, und behält ihn in dankbarer Erinnerung – als Kollegen, Partner und Freund:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Pernod Ricard Deutschland nimmt Abschied von Eyck Thormann

Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unser geschätzter Kollege Eyck Thormann völlig unerwartet verstorben ist.

Eyck war seit 2014 Teil von Pernod Ricard Deutschland und prägte als Brand Ambassador Dark Spirits & Prestige über viele Jahre hinweg unser Unternehmen mit außergewöhnlichem Engagement und echter Leidenschaft für unsere Marken.

Mit seiner warmen, verbindenden Art und seiner besonderen Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, verkörperte er wie kaum ein anderer unsere Kultur der Convivialité. Kolleginnen, Kollegen und Partner kannten ihn als kompetenten Ansprechpartner, inspirierenden Botschafter und zugleich als Menschen, der mit Herz und Haltung wirkte.

Wir behalten Eyck in dankbarer Erinnerung – als Kollegen, Partner und Freund.

Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.

In stillem Gedenken

Pernod Ricard Deutschland