MGP Ingredients mit -19% Verkäufen in Q3

Mit einem Verkaufsminus von 19% schließt MGP Ingredients aus Indiana das dritte Quartal ihres Finanzjahres ab. Dabei gingen auch der Profit um 25% und der Nettogewinn auf 15,4 Millionen Dollar, das ist ein Minus von 35%, zurück.

Dennoch ist dieses Minus das geringste in diesem Finanzjahr: Im ersten Quartal waren es -29%, im 2. Quartal dann -24%.

Julie Francis, CEO und Präsident von MGP Ingredients, sieht in einem Statement auch Positives:

“Our third-quarter results demonstrate the resilience of our business and our team’s ability to continue to deliver against our key initiatives amid ongoing industry headwinds,”

Zu MGP Ingredients, die auch als Lohndestillateure für andere Unternehmen arbeiten, gehören die Ross & Squibb Distillery in Lawrenceburg, Indiana, sowie Limestone Branch und Lux Row Distiller, beide in Kentucky. Abseits von Whiskey hat man auch Tequila im Programm.

Grundproblem für MGP Ingredients ist der hohe Lagerstand bei ihren Kunden. Zwar hat man seitens der Kunden die bestehenden Verträge für die Abnahme von den Produkten von MGP Ingredients erfüllt, aber wird nun die Verträge pausieren, bis wieder genügend Lagerkapazitäten in den eigenen Betrieben ist. Laut Daten des Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureaus (TTB) – das übrigens im laufenden US-Shutdown seit Wochen inaktiv ist und keine neuen Label zur Anmeldung über ihre Seite entgegennimmt, was im Weihnachtsgeschäft für Alkoholfirmen Probleme bereiten könnte – ist die Produktion von Whiskey in den USA übers Jahr um 19% zurückgegangen.

