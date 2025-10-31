Zwei vorweihnachtliche Events bei SLYRS: Whiskybenefiz mit Monika Gruber und „Auf´s Christkindl zua“ mit Helmut Knöpfle

Die Destillerie SLYRS am Schliersee hat uns über zwei Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit informiert, die jeweils in der Brennerei stattfinden.

Am 20. November 2025 von 17 bis 20 Uhr gibt es einen

Benefiz Whisky Abend mit Monika Gruber,

der im Zeichen einer Charity-Aktion steht. Die Brennerei schreibt dazu:

Ein Abend, der verbindet – und Gutes bewirkt. Am 20. November lädt SLYRS gemeinsam mit Monika Gruber zu einem besonderen Benefizabend in die Destillerie ein. In persönlicher Atmosphäre werden 80 streng limitierte, handsignierte 0,35-Liter-Flaschen aus ihrem eigenen Fass übergeben – inklusive Erinnerungsfoto mit der „Gruaberin“. Das Beste daran: Der gesamte Reinerlös kommt dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Neuhaus am Schliersee zugute – direkt in unserer Nachbarschaft. Gemeinsam genießen, lachen und helfen – für einen guten Zweck, der wirklich nah ist.

Mehr zum Event und eine Verlinkung auf den Kartenshop, bei dem Sie eines der 80 Tickets zum Preis von 80 Euro erstehen können, finden Sie hier.

Dann, am 18. 12. 2025 von 18 bis 21 Uhr heißt es

„Auf´s Christkindl zua“ – der besondere Abend vor Weihnachten mit Geschichten, Musik und Whisky

Mit Helmut Knöpfle und Martin Hauder. Dazu schreibt SLYRS:

So kann die Weihnachtszeit beginnen: an diesem Abend ist unser Whisky der Begleiter zu weihnachtlichen Geschichten und heimatlichen Klängen. Erlebt einen genussreichen Abend für Körper und Geist mit Blick auf die staade Zeit. Helmut Knöpfle, unser Whisky-Experte und Keeper of the Quaich, ein urspünglicher „Waidler“ aus Zwiesel stammend, liest aus Werken des Bayerischen Waldes, verknüpft dies mit drei Whiskys und weihnachtlicher Musik, dargebracht von Martin Hauder, dem Zither-Virtuosen aus Kreuth/Tegernsee. Lasst Euch von der weihnachtlichen Stimmung in der SLYRS Fasshalle verzaubern! Wir servieren drei Whiskys, Musik und Weihnachtsgebäck . Für eine Speise oder einen Snack zuvor empfehlen wir die Genussverweilerei, das Restaurant am SLYRS Campus. Reservierungen unter: Tel. 08026 – 920 92 20.

Auch hier finden Sie mehr Infos und einen Link zu den Karten (je 25 Euro) hinter diesem Link.