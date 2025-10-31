Sansibar-Whisky bringt North Star Spirits – Obscurities & Curiosities – Caol Ila

Eine neuen Caol Ila, kuratiert von North Star Spirits in deren Obscurities & Curiosities Serie, bringt der Importeur Sansibar-Whisky für Freunde torfiger Abfüllungen nach Deutschland. Man bezeichnet den 14 Jahre alten Islay Malt als „Caol Ila mit Tiefgang und Noblesse – geradlinig, maritim und unverfälscht„. Er ist in Kürze bei den Händlern verfügbar.

Hier der Text von Sansibar-Whisky dazu:

North Star Spirits – Obscurities & Curiosities – Caol Ila

Die Serie Obscurities & Curiosities von North Star Spirits steht nicht für gewöhnliche Whiskys, sondern für Abfüllungen mit Charakter und Tiefe. Sie richtet sich an Kenner und Sammler, die mehr suchen als den Mainstream – an Entdecker, die bereit sind, sich auf Whiskys einzulassen, die überraschen: durch außergewöhnliche Fasswahl, seltene Herkunft oder unerwartete Reife.

Nun bringt Sansibar-Whisky eine neue Abfüllung dieser außergewöhnlichen Reihe auf den deutschen Markt – einen bemerkenswerten Caol Ila, der das maritime Erbe Islays auf elegante Weise einfängt. Destilliert im April 2011 und gereift in drei Refill Hogsheads, wurde er im August 2025 harmonisch vermählt und in natürlicher Stärke von 48,5% abgefüllt – selbstverständlich ungefiltert und ohne Farbstoffe.

Nase:

Fein verwobener Rauch steigt auf und verbindet sich mit einer Brise Meersalz und kühler Seeluft. Darunter entfalten sich Noten von frischem Getreide, Zitronenzeste und zarter Vanille – eine Komposition von Reinheit, Eleganz und Tiefe.

Gaumen:

Elegant und präzise. Der Rauch bleibt stets präsent, ohne je aufdringlich zu wirken, begleitet von salziger Mineralität und einer feinen Vanillesüße. Zitrusfrische und helles Malz verleihen Leichtigkeit, während der maritime Charakter den gesamten Gaumen umspielt.

Abgang:

Lang, trocken und klar. Eine feine Aschenote hallt nach, getragen von Salz, Zitrus und Getreide – in perfekter Balance. Ein elegantes, pures Finale, das die Essenz Islays auf den Punkt bringt.

Ein Caol Ila mit Tiefgang und Noblesse – geradlinig, maritim und unverfälscht. Ein würdiger Vertreter der Obscurities & Curiosities-Serie und ein Statement für die Kunst des unabhängigen Abfüllens.