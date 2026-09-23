Nach drei Jahren ist sie wieder zurück: Die klassische Big Peat Christmas Edition in Fassstärke von Douglas Laing.

Die 2026er Ausgabe Big Peat The German Christmas Edition „Frau Holle“ erscheint mit 51,5 % vol., ist auf nur 600 Flaschen limitiert und ausschließlich für den deutschen Markt erhältlich.

Das Winterprogramm von Douglas Laing ist damit noch nicht komplett. In Kürze folgen außerdem die diesjährigen Winter Editions von Big Peat und Scallywag. Hier jetzt erst einmal alle Infos zur Big Peat The German Christmas Edition „Frau Holle“, die wir von der Rising Brands GmbH erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Habt ihr sie vermisst? Big Peat Christmas Edition kehrt zurück

Glasgow/Nürnberg, 23.09.2026. Nach der letzten klassischen Big Peat Christmas Edition im Jahr 2023 kehrt der Weihnachtsklassiker in diesem Jahr endlich zurück. Mit der neuen „Frau Holle Edition“ bringen Douglas Laing und Rising Brands Big Peat wieder in Fassstärke auf den Markt. Exklusiv für Deutschland, streng limitiert auf nur 600 Flaschen und mit Unterstützung einer echten deutschen Winterexpertin.

Frau Holle lässt es wieder schneien. Und Big Peat ordentlich qualmen.

Die Big Peat The German Christmas Edition „Frau Holle“ wurde exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt und ist auf nur 600 Flaschen limitiert. Mit 51,5 % vol. kommt Big Peat dabei wieder in Fassstärke in die Flasche und knüpft damit ganz bewusst an die klassischen Christmas Editions der vergangenen Jahre an.

Auch optisch bekommt die Edition einen ganz eigenen deutschen Auftritt. Das Etikett und die Geschenkverpackung zeigen Big Peat und Frau Holle in märchenhafter und verschneiter Weihnachtskulisse.

Natürlich bleibt auch unter dem weihnachtlichen Gewand alles typisch Big Peat. Der Islay Blended Malt verbindet kräftigen Torfrauch und maritime Noten mit süßem Malz, verkohlter Eiche und dichtem Kaminrauch. Am Gaumen zeigt er sich überraschend süß, fast würzig, bevor Lagerfeuerasche und dunkle Eiche in einen langen, rauchigen Nachhall übergehen.

Aufgrund der kleinen Auflage von lediglich 600 Flaschen wird die Edition nur in begrenzten Mengen im deutschen Fachhandel erhältlich sein.

Produkt: Big Peat The German Christmas Edition „Frau Holle“

Kategorie: Cask Strength Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland / Islay

Abfüllung: Small Batch

Alkoholgehalt: 51,5 % vol.

Geschmack: Überraschend süß, fast würzig, mit kräftigem Torfrauch, verkohlte Eiche und einer Spur Lagerfeuerasche. Rauchig, trocken und lang mit Lagerfeuerasche, dunkler Eiche und süßem Malz im Nachhall.

UVP: 64,99 € für die 0,70 Liter Flasche





Über Douglas Laing & Co.

Douglas Laing & Co. ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Glasgow, das seit 1948 für Scotch Whisky mit Charakter, Herkunft und handwerklichem Anspruch steht. Unter der Leitung der Familie Laing verbindet das Unternehmen traditionelle Whisky-Kompetenz mit einem modernen Verständnis von Marke und Genuss. Zum Portfolio zählen unter anderem die Remarkable Regional Malts mit Big Peat, Scallywag, Rock Island, The Epicurean und Timorous Beastie sowie ausgewählte Single Cask Abfüllungen und die Strathearn Distillery.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein aufstrebender Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg verfügt Rising Brands über ein starkes Netzwerk im deutschen Getränkefachhandel und arbeitet eng mit dem Bremer Spirituosen Contor als exklusivem Vertriebs- und Logistikpartner zusammen. Das Unternehmen fokussiert sich auf den nachhaltigen Aufbau hochwertiger Marken mit Profil und unterstützt internationale Partner bei der erfolgreichen Positionierung in Fachhandel, Gastronomie, E-Commerce und ausgewählten Handelskanälen. 2026 wurde Rising Brands beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb ISW als „Importeur des Jahres“ ausgezeichnet.