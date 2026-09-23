Der Irish Whiskey Jameson und das Magazin für Fußballkultur 11Freunde gehen mit ihrem Kneipenquiz von September 2026 bis Januar 2027 wieder auf große Deutschlandtour. Auch dieses Mal erneut mit Fragen zu legendären Spielen, großen Persönlichkeiten und den prägenden Momenten des Sports, sowie mit passenden Drinks von Jameson.

Hier Pressemitteilung:

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Anpfiff zur zweiten Runde: Jameson und 11FREUNDE bringen das Kneipenquiz zurück auf Tour

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr geht die Jameson x 11FREUNDE Kneipenquiz-Tour in die zweite Runde. Mit zehn Tourstopps in ganz Deutschland, neuen Städten und frischen Fragen bringen Jameson und 11FREUNDE das beliebte Format erneut in Deutschlands Kneipen. Von Köln über Hamburg bis Leipzig macht die Tour Halt in ausgewählten Locations und lädt Fußballfans dazu ein, gemeinsam einen Abend voller Quizspaß, Fußballkultur und echter Kneipenatmosphäre zu erleben.

Neue Städte, neue Fragen – derselbe Spirit

Seit Jahren begeistert das 11FREUNDE Kneipenquiz Fußballfans mit Fragen zu legendären Spielen, großen Persönlichkeiten und den prägenden Momenten des Sports. Nachdem Jameson und 11FREUNDE das etablierte Format im vergangenen Jahr erstmals gemeinsam auf Deutschlandtour geschickt haben, setzen sie ihre Zusammenarbeit nun fort.

Als offizieller Partner begleitet Jameson die Tour auch in diesem Jahr mit passenden Drinks und attraktiven Gewinnen für die Siegerteams. Doch im Mittelpunkt stehen nicht nur Punkte und Preise, sondern vor allem die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball und ein Abend in guter Gesellschaft. Ob unter Freund:innen, Kolleg:innen oder mit neuen Bekanntschaften am Nachbartisch: Die Tour verbindet Quizspaß mit echter Kneipenkultur. Dabei entstehen genau die Abende, für die Jameson steht: ungezwungen, gesellig und voller guter Geschichten.

Niklas Milesi, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland: „Nach der großartigen Resonanz auf die erste gemeinsame Deutschlandtour war für uns schnell klar, dass dies erst der Anfang war. Die Tour hat gezeigt, wie gut das 11FREUNDE Kneipenquiz auch über seine Heimat hinaus bei Fußballfans ankommt. Für Jameson ist es etwas Besonderes, Teil dieser Abende zu sein und die Tour gemeinsam mit 11FREUNDE fortzuführen. Wir freuen uns darauf, neue Städte zu besuchen und auch in diesem Jahr wieder viele Fußballfans zu begeistern.“

Zehn Stopps durch Deutschland

Von traditionsreichen Fußballstädten bis hin zu beliebten Szenekneipen: Die Tour macht zwischen September und Januar Halt in zehn ausgewählten Locations quer durch Deutschland. Den Auftakt macht Köln am 29. September, bevor die Reise über Bochum, Braunschweig, Osnabrück, Hamburg und Bremen bis nach Nürnberg, Augsburg, Kaiserslautern und Leipzig führt.



Tickets und weitere Informationen gibt es unter: https://shop.11freunde.de/tickets/tickets-fur-die-kneipenquiz-tour-2026-27.html.

29.09. Köln | Jameson Pub

30.09. Bochum | Three Sixty

01.10. Braunschweig | Wahre Liebe

09.11. Osnabrück | Lagerhalle

10.11. Hamburg | OHG

11.11. Bremen | Union Brauerei Bremen

04.01. Nürnberg | Gutmann

05.01. Augsburg | Rosenaugaststätte

06.01. Kaiserslautern | Bierteufel

07.01. Leipzig | Moritzbastei

Über 11FREUNDE

Für das Magazin für Fußballkultur zählt vor allem eines: eine große, bisweilen sogar übergroße Liebe zum Fußball. 11FREUNDE berichtet auf den digitalen Kanälen sowie in der monatlich erscheinenden Printausgabe über das Fußballgeschehen unserer Zeit, dokumentiert und reflektiert zugleich, wie aus einem etwas biederen Volkssport ein durchgeknallter Zweig einer globalen Entertainmentindustrie wird, die Fußballspiele so fusselfrei und überraschungsarm inszenieren will wie Musicals unter freiem Himmel. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Philipp Köster und Reinaldo Coddou H. gegründet und ist seit 2023 Teil der SPIEGEL-Gruppe. Das Magazin hat seinen Redaktionssitz in Berlin und wird von den Geschäftsführern Philipp Köster und Christoph Zimmer geleitet.