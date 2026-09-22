Haromex präsentiert Killowen Tailtiu Irish Poitín

Poitin gilt als Mutter des Irish Whiskeys, die lange vergessen war. Dies begann sich allerdings in den letzten Jahren zu ändern. Manche neue Destillerie in Irland nimmt sich dieser irischen Spirtuose wieder an, und führt diese auch aus den Markt in Deutschland ein. Wie beispielsweise die kleine Destille Killowen in Nord Irland.

Ihre neue Killowen Tailtiu Irish Poitín Small Batch Special Edition ist ab sofortim sehr gut sortierten Fachhandel zu finden, wie uns der deutsche Importeur Haromex mitteilt. Im Anschluss finden Sie seine Pressemitteilung zu Killowen’s Tailtiu Irish Poitín. Mehr über Poitín erfahren Sie in der Vorstellung dieser Spirituose, die wir von Haromex im Febrauar 2025 erhielten.

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Neu: Killowen Tailtiu Irish Poitín Small Batch Special Edition 0,375L



Die Killown Distillery veröffentlicht unter der Leitung des Distillers Patrick Gray-Sloan eine streng limitierte Abfüllung. Diese ist der Götting Tailtiu gewidmet, und mit ihr wird die Ernte zelebriert.

Für Poitín nicht unbedingt üblich ist die Reifung. Diese (in Deutschland) auf 90 Flaschen limitierte Small-Batch-Abfüllung wurde fünf Wochen lang in einem Pedro Ximénez Sherry Fass gelagert. Die Sherry-Art ist generell für ihre schweren und süßlichen Noten bekannt. Trotzdem wird das feine Profil des Poitíns durch diese schwere Stilistik nicht überladen, sondern fein ergänzt.

Fünf Wochen Lagerung klingt für viele Genießer zunächst nach einer kurzen Zeit. Bedenkt man aber, dass zehn Wochen bereits die oberste Grenze für die Lagerung eines Poitín darstellen – ist die Lagerung beim Tailtiu schon wieder gar nicht so kurz wie gedacht. Über einen Lagerungszeitraum von zehn Wochen hinaus dürfte die Spirituose den Namen Poitín nicht mehr tragen!

Die Mashbill-Zusammensetzung ist ein irisches Rezept, welches von Patrick für dieses Projekt selbst ausgewählt wurde. Dabei ist zu beachten, dass bei Killowen die Mashbill immer in Säcken gemessen wird. Daraus ergibt sich für dieses Small Batch folgende Mischung:

6 Säcke getorftes Gerstenmalz

4 Säcke Hafer

4 Säcke Roggen

Das Ergebnis ist ein sehr komplexer und außergewöhnlicher Poitín.



Tasting Notes



In der Nase finden sich Noten wie Lagerfeuer, geröstetes Getreide, dunkle Rosinen und Backgewürze.

Am Gaumen eröffnet sich ein sehr cremiges und voluminöses Spektakel. Porridge, süße Melasse, Feigen und BBQ-Rauch bilden den Rahmen.

Im Abgang gibt sich der Tropfen lange nicht geschlagen und sorgt mit zerstoßenem Pfeffer, süßlichem Torfrauch und dunkler Schokolade, für einen bleibenden sowie trockenen Abgang.

Ab sofort findet man diesen Schatz im sehr gut sortierten Fachhandel – mit der Affinität für das Besondere!