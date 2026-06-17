Aus Brügge von der Haromex Development GmbH haben wir Nachircht über einen neuen Whiskey der Killowen Distillery aus Irland bekommen: Der Killowen Pinot & Port Cask Finish 9YO Single Malt Irish Whiskey ist eine Sonderabfüllung, die 8 Jahre und 8 Monate im Pinot Noir Weinfass lagerte, bevor sie 4 Monate ein Finish in einem Portweinfass erhielt.

Der Killowen Pinot & Port Cask ist ab sofort im guten Fachhandel zu finden – mehr Infos hier:

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Germany Exclusive – Killowen Pinot & Port Cask Finish 9YO Single Malt Irish Whiskey

Erstmalig findet eine Sonderabfüllung außerhalb der Barántúil-Serie durch die Haromex Development GmbH ihren Weg nach Deutschland.

Die Killowen Distillery, ansässig in den Mourne Mountains in Nordirland, ist bekannt für besondere Whiskey Projekte abseits des Mainstreams und liefert auch mit dieser Abfüllung wieder einen komplexen Whiskey, der aufgrund seiner Individualität und der natürlichen Limitierung schnell vergriffen sein dürfte.

Killowen Pinot & Port heißt das aktuelle Projekt. Dabei handelt es sich um einen 9 Jahre alten Single Malt Whiskey, der zunächst im 8 Jahre und 8 Monate im Pinot Noir Weinfass gelagert wurde, bevor er für weitere 4 Monate seinen letzten Schliff in einem Portweinfass erhielt.



Das Ergebnis ist ein superfruchtiger als auch komplexer Single Cask Whiskey, welcher in Fassstärke mit 51,2% abgefüllt wurde und auf 204 Flaschen limitiert ist.

Tasting Notes

Nase: Lebhafte und spritzige Aromen von Erdbeere und Brombeere werden durch Noten von Rosinen bereichert und durch einen frischen Hauch von rotem Apfel ausbalanciert.

Gaumen: Eine reichhaltige und vollmundige Textur mit Aromen von Brombeerpudding und einer honigartigen Süße getrockneter Aprikosen. Der knackige rote Apfel bildet einen erfrischenden Kontrast zu den dunklen Fruchtnoten.

Abgang: Ein langer und anhaltender Abgang, der von süßen roten Kirschen und Brombeeren dominiert wird, ergänzt durch subtile Aromen von süßer Orangenschalenmarmelade.

Ab sofort im sehr gut sortierten Fachhandel erhältlich!