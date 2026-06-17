Zur Whisky Live Germany im Oktober: Exklusiver Talisker 32yo von Kirsch Import zum 50-jährigen Bestehen

Baild haben wir die erste Jahreshälfte überschritten – und die Whiskyfestival-Saison rückt wieder näher. Fixpunkt in diesem Jahr ist wiederum die Whisky Live Germany in Hamburg, die am 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag) und am 11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag) stattfindet.

Sie fällt mit dem Jubiläumsjahr von Kirsch Import, dem Veranstalter, zusammen – und auch aus diesem Anlass gibt es auf der Whisky Live Germany zahlreiche Sonderabfüllungen, von denen die ersten beiden heute vorgestellt werden. Es sind ein 32 Jahre alter Talisker und stark getorfter japanischer Saburomaru Single Cask aus dem Oloroso Sherry Butt.

Zu beiden und zur Whisky Live gibt es untenstehend weitere Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Talisker 32 y.o. auf der Whisky Live Germany 2026: Sondereditionen zum 50-jährigen Bestehen von Kirsch Import

Hamburg, 17.06.2026 – Wenn die Whisky Live Germany am 10. und 11. Oktober 2026 erneut ins CCH – Congress Center Hamburg einlädt, steht die Messe auch im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Veranstalter Kirsch Import feiert 50 Jahre Unternehmensgeschichte. Passend dazu dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eigens ausgewählte Sonderabfüllungen freuen.

Bereits jetzt sind 56 Aussteller aus der internationalen Welt hochwertiger Spirituosen bestätigt. Neben Branchengrößen wie Diageo, Beam Suntory, Brown-Forman, Bacardi und William Grant & Sons werden zahlreiche renommierte Destillerien, unabhängige Abfüller und aufstrebende Produzenten wie Nikka, Signatory Vintage oder Nc’nean in Hamburg vertreten sein. Damit baut die Whisky Live Germany ihre Position als Treffpunkt für Fachpublikum, Sammler und Genießer weiter aus. Die Veranstaltung knüpft an die erfolgreiche Premiere an, bei der mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher über 120 Marken entdecken konnten.

Meilenstein mit ausgewählten Sonderabfüllungen

Ein besonderes Augenmerk liegt 2026 auf den limitierten Jubiläumsabfüllungen, die u.a. im Rahmen der Messe erhältlich und im Ausschank sein werden. Zu den ersten bestätigten 50th-Anniversary-Abfüllungen zählt ein Talisker 32 y.o. Der 1993 destilliert Single Malt von der Isle of Skye verbindet die maritime Würze der Brennerei mit überraschend üppigen Fruchtnoten.

Ebenfalls als Jubiläumsedition vorgesehen ist ein Saburomaru Single Cask aus dem Oloroso Sherry Butt. Die Brennerei gilt als Pionier stark getorfter Whiskys in Japan. Die Einzelfassabfüllung vereint kräftigen Islay-Torfrauch mit dem Einfluss des andalusischen Fasses und unterstreicht zugleich die internationale Ausrichtung der Messe.

Weitere Sonderabfüllungen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Gemeinsam ist allen Editionen, dass sie dem 50-jährigen Jubiläum von Kirsch Import gewidmet sind und die Vielfalt des heutigen Spirituosenmarktes widerspiegeln – von schottischen Ikonen bis zu modernen Brennereien aus aller Welt.

„Die Whisky Live Germany soll nicht nur ein Ort für Verkostungen und Begegnungen sein, sondern auch für besondere Erlebnisse, die man nicht reproduzieren kann. Unsere Jubiläumsabfüllungen sind ein Dankeschön an die Menschen, die uns in den vergangenen fünf Jahrzehnten begleitet haben, und zugleich ein Ausblick auf die Zukunft“,

so Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import in zweiter Generation.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag), 11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de