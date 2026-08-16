Übersicht: Whiskyvideos der Woche (507)

Willkommen zur 507. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 507 finden Sie die folgenden Verkostungsvideos:

Videos:

Friendly Mr. Z – Talisker aus dem Jahr 1940

Wasser und Malz – Bunnahabhain 25 Jahre An Cuan Garbh No. 1 Feis Ile 2026

Whisky Evening – Spey 18 – Abschied mit Stil

The Bourbon Diaries – Jack Daniel’s 10 Years – Batch 02 (2023) vs Batch 04 (2025)

Whisky & Film – Glendalough Irish Oak

World Wide Whisky – WILLETT Single Barrel 5753 Handpicked by Wu Dram Clan

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.