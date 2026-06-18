Zwei Alambic Classique Neuheiten Juni 2026

Vom unabhängigen deutschen Abfüller Alambic Classique haben wir für Sie die Infos über zwei Neuheiten erhalten, die Sie ab sofort im gut sortierten Fachhandel finden können: Einen 12 Jahre alten Staoisha (getorfter Bunnahabhain) und ein 17 Jahre alter Mackmyra aus einem Octave-Fass.

Hier alle Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alambic Classique Neuheiten Juni 2026

Zwei neue Abfüllungen von Alambic Classique sind im Juni 2026 ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Aus der „Special Vintage Selection“ gibt es einen 12jährigen Staoisha von 2013 aus einem Bourbon Barrel, mit 55,5 % und aus der Double Matured Serie einen 17jährigen Mackmyra von 2009 aus einem Spanish Octave Barrel, mit 47,9%.

Staoisha „Bourbon Barrel“

Very heavily peated

Jahrgang 2013, 12 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma:

Die Aromen in der Nase sind wunderbar süß und kräftig mit etwas Rauch. Die etwas chemische Süße scheint anfangs etwas stechend, wird jedoch nach kurzer Zeit von gelben Früchten und einer medizinischen Note abgelöst. Der Duft von getrockneten Zitrusschalen vermischt sich mit Baumharz und Fichtennadeln, bevor der milde Geruch nach süßen Haferflocken sich mit einer stumpfen Aschenote entwickelt.

Geschmack:

Man meint, an einem offenen Kaminfeuer zu sitzen. Der Geschmack ist sehr kräftig, Holzrauch und Tabak mischen sich mit einer dezenten Vanillesüße. Mit jedem Schluck wird der Whisky kräftiger, die Süße tritt in den Hintergrund, während sich das Aroma von Bittermandeln entwickelt. Eine kräftige medizinisch phenolische Note schwingt dabei immer mit. Mit der Zeit gewinnt der Kandiszucker erinnernde Süße wieder die Oberhand, die Bitternote wird von dunkler Schokolade, Nüssen und geröstetem Malz abgelöst, bevor sich zum Ende hin Aromen von Malzbonbons und starkem schwarzen Tee mit Milch offenbaren.

Im Abgang klingt der Whisky lang und intensiv aus. Es bleiben die intensive Süße und eine leicht trockene Holzrauchnote im Mund zurück.

Es ist ein toller, starker und rundum stimmiger Islay Whisky.

Mackmyra „Spanish Octave Barrel“

Jahrgang 2009, 17 years old, Swedish Single Malt Whisky

Über 10 Jahre in einem spanischen Octave Barrel nachgereift.

Aroma:

Unglaublich fruchtig. Zunächst erinnert es an Obstsalat mit pink Grapefruit und Pflaumen, später an Pflaumenkompott mit Crumble. Kräftiger süßer Tabak und der Duft von frischem Heu umfangen die Nase. Es folgt eine kräuterartige Note und etwas altes Holz, das sich zum Aroma eines Dunnage Warehouse entwickelt. Später entfaltet sich eine Kopfnote von Johannisbeeren.

Geschmack:

Die Aromen sind intensiv und trocken mit frischer Holzwürze. Es entwickeln sich Tabak, Vanille und kräftiger Lagerwe, dem eine deutliche Bitternote und Gerbstoffe folgen. Mit der Zeit werden die Tabaknoten stärker und der Whisky kitzelt etwas auf der Zunge. Einer dezenten Süße folgt kräftiger schwarzer Tee, dessen schöne Bitternote mit jedem Schluck zunimmt.

Der Whisky klingt sehr lang mit Noten von Pflaumen, Tabak und würzigen Röstaromen aus. Ein toller ausgereifter Mackmyra mit einer erstaunlichen Vielfalt an Aromen.

Es ist ein sehr interessanter und spannender Whisky aus der ersten schwedischen Malt Whisky Brennerei. Mittlerweile ein seltener Exot aus dieser Destille, besonders mit diesem Alter und einer Flaschenanzahl von nur 89.

Auch als Miniatur erhältlich:

