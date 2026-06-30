Kirsch Import Neuheiten: Best Dram Drachenrauch & Sommer Drams und zwei rare Ballechin Single Casks aus Moscato Passito Wine Casks

Wenn der Sommer keine Pause macht, dann macht auch der Whisky-Nachschub durch Kirsch Import keine: Gleich acht neue Abfüllungen vom Whisky Druiden Michel Reick unter seinem Label Best Drams warten in den nächsten Tagen im Fachhandel auf Genießer, und dazu zwei rauchige Edradour Abfüllungen unter dem Handelsnamen Ballechin aus First Fill Moscato Passito Wine Casks, beide satte 20 Jahre alt.

Die Details dazu wie immer in unserem ausführlichen Artikel:

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Bourbon-Brett: Drachenrauch & Sommer-Drams – Neues aus der Hand des Whisky-Druiden

Der Whisky-Druide hat einmal mehr in seine Trickkiste gegriffen: Eine frische Runde Best Drams serviert sommerliche Noten aus Bourbon- und Sherryfässern, während ein neuer Dragonjuice mit Islay-Rauch auch den Gaumen anfeuert.

Seltene Brennerei, ungewöhnliches Jack-Daniel’s-Fass und sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis: Mit dem Balmenach 2013/2026 ist ein echtes Bourbon-Brett gelungen, das Probierlücken schließt – und zwar sahnig, cremig und süß.

Im traditionellen Bourbon Barrel gereift, liefert der nicht zu unterschätzende Glen Moray 2007/2026 Leichtigkeit aus Kokos und Zitronencreme, während der Bunnahabhain 2013/2026 Datteln und dunkle Schokolade mit Orangenöl und maritimen Anklängen auffrischt.

Anders als die Islay-Ikone findet man Royal Brackla als Single Malt seltener. Zum Beispiel aber in Form des Cawdor Springs 2016/2026, der am Gaumen eine starke Sherryfass-Story erzählt. Wer etwas abseits klassischer Single Malts (oder eine flüssige Alternative zu Málaga-Eis) sucht, findet im Cameronbridge 2007/2026 Noten von Karamell, Rosinen und Sirup.

Sherry-Abwechslung liefert der Knockdhu 2014/2026: Elf Jahre im Amontillado Hogshead statten den raren Speysider mit gerösteten Mandeln, Orangenschale und Eichenwürze aus. Sein nicht nur preislich zugängliches Profil aus Vanillecreme, Buttergebäck und gelben Früchten verdankt der Tullibardine 2010/2026 ganzen 15 Jahren im First-Fill-Bourbon-Fass.

Unverfälschten Qualitätswhisky mit kleinen Preisen und großem Genuss zu verbinden, das gelingt auch einem neuen Batch des Dragonjuice 10 y.o. – Islay. Für 1.035 Flaschen voller Islay-Kraft wurden ein jeweils erstbefülltes Tawny Port Barrique, Oloroso Sherry Butt und Bourbon Barrel kombiniert.

Balmenach 2013/2026 – 12 y.o. – 1st Fill Jack Daniels Tennessee Whiskey Barrel #1809 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 61.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das 1st Fill Tennessee Whiskey Barrel verleiht diesem Balmenach Vanille und Malz. Erleben Sie die kraftvolle Eleganz der Speyside.

Tasting Notes

Aroma: Feines Heidekraut verbindet sich harmonisch mit den süßen, einladenden Nuancen von Vanille und Karamell.

Geschmack: Eine ausgeprägte Malznote prägt den Körper, während Karamell und Vanille für eine reiche Tiefe sorgen.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich charaktervoll durch würzige Eiche, die von einem zarten Hauch Vanille begleitet wird.

Beschreibung

Wenn schottische Gerste und ein amerikanisches Whiskey-Fass über zwölf Jahre hinweg eine Allianz eingehen, entsteht ein Destillat, das die Kraft beider Welten in sich trägt. Dieser Balmenach zeigt eindrucksvoll, wie ein präzise gewähltes Holz die Identität eines Single Malts formen kann, ohne seinen ursprünglichen Charakter zu überdecken.

Glen Moray 2007/2026 – 18 y.o. – 1st Fill Bourbon Barrel #5707 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 56.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Achtzehn Jahre im First Fill Bourbon Barrel prägen diesen dezent rauchigen Glen Moray. Mit Noten von cremiger Vanille und Birne.

Tasting Notes

Aroma: Reifer Apfel und saftige Birne treffen auf die Süße von goldenem Honig und eine feine Zitrusnote. Ein dezenter Schleier von Rauch verleiht der fruchtigen Eröffnung eine vielschichtige Tiefe.

Geschmack: Cremige Vanille und sattes Karamell verschmelzen am Gaumen mit den fruchtigen Noten des Kernobstes. Die ausgeprägte Süße des First-Fill-Barrels wird durch eine elegant eingebundene Rauchnote abgerundet.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit würziger Eiche und weichem Karamell. Ein Hauch von Vanille und ein dezenter Rauchklang sorgen für einen harmonischen, trockenen Abschluss.

Beschreibung

Selten lässt sich die stille Arbeit der Zeit so unmittelbar im Glas ablesen wie bei einer Einzelfassabfüllung, die fast zwei Jahrzehnte in der Ruhe eines erstbefüllten Fasses verbracht hat. Wer das Besondere abseits der bekannten Pfade sucht, findet in diesem Glen Moray einen Charakter, der die klassische Speyside-Eleganz mit einer bemerkenswerten Reife verbindet.

Bunnahabhain 2013/2026 – 13 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead #900066 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 56.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein First Fill Oloroso Sherry Hogshead vereint dunkle Frucht mit nussiger Tiefe. Genießen Sie maritime Reife in purer Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Reife Pflaumen und dunkle Rosinen verschmelzen mit der nussigen Tiefe gerösteter Haselnüsse. Ein ausgeprägter Sherry-Charakter verleiht dem Bouquet eine elegante Dichte.

Geschmack: Kraftvolles Malz begegnet intensiver Schokolade und der konzentrierten Süße des Oloroso-Fasses. Präsente Eichennoten verleihen dem Körper eine markante, würzige Struktur.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit feinen Akzenten von Eichenholz. Nuancen von Haselnuss und dunklen Früchten klingen harmonisch aus.

Beschreibung

Es ist das subtile Zusammenspiel von intensiver Oloroso-Sherry-Süße und maritimer Salzwürze, das diesen Bunnahabhain zu einem echten Charakterstück macht. In der Ruhe der Reifung hat dieses Destillat eine Komplexität entwickelt, die die maritime Herkunft mit spanischem Temperament vereint.

Cawdor Springs (Royal Brackla) 2016/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead #282 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 54.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Cameronbridge 2007/2026 – 18 y.o. – 1st Fill PX Sherry Hogshead #464996 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 54.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Dichte PX-Sherrynoten prägen diesen 18-jährigen Single Grain in Fassstärke. Entdecken Sie die charaktervolle Frucht der Lowlands.

Tasting Notes

Aroma: Dunkle Akzente von getrockneten Feigen und Rosinen verbinden sich mit einer feinen Vanillenote. Ein Hauch von warmem Karamell unterstreicht die Komplexität des gereiften Single Grains.

Geschmack: Ein vollmundiges Profil offenbart Noten von intensiven Datteln und schwerem Sirup. Subtile Vanilleakzente verleihen dem Charakter eine geschmeidige Struktur.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch eine bleibende Präsenz von dunklen Fruchtnoten. Lang anhaltender Sirup rundet den dichten Nachhall ab.

Beschreibung

Wer das Glas hebt und die tiefen Reflexe von Mahagoni betrachtet, ahnt bereits, welche aromatische Dichte dieser Single Grain aus den Lowlands bereithält. Es ist die stille Eleganz eines lang gereiften Destillats, das durch die intensive Prägung eines erstbelegten Sherryfasses zu einer außergewöhnlichen Komplexität gefunden hat.

Knockdhu 2014/2026 – 11 y.o. – 1st Fill Amontillado Sherry Hogshead #351 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 55.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das First-Fill-Amontillado-Fass verleiht diesem Knockdhu feine Tabaknoten. Entdecken Sie dunkle Schokolade in Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Ein komplexes Bouquet von reifen Aprikosen und Rosinen, das durch cremiges Karamell und die feine Herbe von Tabak ergänzt wird. Nuancen von saftiger Orange verleihen der Nase eine lebhafte Struktur.

Geschmack: Vollmundiges Malz trifft auf süßes Toffee und die zarte Würze von Zimt. Das Profil ist harmonisch und verbindet die Getreidenoten elegant mit würzigen Akzenten.

Nachklang: Das Finale ist von langanhaltender Natur und zeigt prägnante Eichenholznoten. Der Nachhall wird durch den tiefen, edelbitteren Charakter dunkler Schokolade stimmig abgerundet.

Beschreibung

Schon beim ersten Schwenken im Glas entfaltet sich die volle Pracht dieses mahagonifarbenen Destillats, das von einer elfjährigen Ruhezeit in einem besonderen Holz erzählt. Es ist die seltene Verbindung aus der Eleganz der Speyside und der nussigen Tiefe eines Amontillado-Sherrys, die hier eine harmonische Allianz eingeht und den Moment des Einschenkens in ein sensorisches Erlebnis verwandelt.

Tullibardine 2010/2026 – 15 y.o. – 1st Fill Bourbon Barrel #652706 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 53.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Dieses First-Fill-Bourbon-Barrel verleiht dem 15-jährigen Malt feine Vanillenoten. Ein Highland-Whisky mit charaktervoller Fassprägung.

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von süßem Malz und feinem Gebäck, das von cremigen Sahnebonbons und getrockneten Rosinen harmonisch ergänzt wird. Subtile Anklänge von Nüssen verleihen der Nase zusätzliche Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich eine kernige Malzigkeit, die auf intensive Noten von Vanille und Karamell trifft. Fruchtige Akzente von Rosinen sorgen für ein volles und vielschichtiges Mundgefühl.

Nachklang: Der Abschluss ist geprägt von verbleibender Karamellsüße und feiner Vanille, die von trockener Eiche elegant eingefasst werden. Ein Hauch von Nüssen rundet das Erlebnis harmonisch ab.

Beschreibung

Nur 198 Flaschen wurden abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Tullibardine bemerkenswert macht. Es ist vielmehr die Sorgfalt und die Zeit, die er in einem handverlesenen Fass verbringen durfte, um jene aromatische Komplexität zu entwickeln, die Kenner an den schottischen Highlands so schätzen.

Dragonjuice 10 y.o. Islay – Peated Single Malt Whisky – Batch #2 – Whisky Druid

Alkoholgehalt: 50.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Schwerer Rauch & rare Süße: Ballechin Singles aus Moscato Passito Wine Casks

Er ist einer von Andrew Symingtons absoluten Favoriten: Der italienische Dessertwein Moscato Passito steht für feinfruchtige Vollmundigkeit und edle Süße – köstliche Eigenschaften, die er nach 20 Jahren in zwei Schwesterfässern mit dem kräftig getorften Single Malt von Ballechin teilt.

Im rauchigen Zweig der Edradour Distillery trifft mit mindestens 50 ppm gedarrtes Malz auf handwerkliche Produktion und Fassvielfalt. Den Beweis treten zwei fassstarke Single Casks mit seltener Vorbelegung an.

Die beiden Ballechin 2006/2026 reiften stolze 20 Jahre im First Fill Moscato Passito Wine Cask Nr. 801 bzw. Nr. 808. Das Süßweinfass verlieh den Highlandern Tiefe sowie Noten von Honig, Aprikose und blumiger Süße, die sich wunderbar mit dem erdigen Rauch von Ballechin verbinden. So entstanden zwei Whiskys von beeindruckender Balance, in denen glühende Kohlen auf die Fülle goldener Früchte treffen.

Ballechin 2006/2026 – 20 y.o. – 1st Fill Moscato Passito Wine Cask #801 – Sig Ibisco

Alkoholgehalt: 53.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Nach 20 Jahren trifft Ballechin-Rauch auf First-Fill-Moscato-Fässer. Eine faszinierende Verbindung aus rauchiger Intensität und reifen Steinfrüchten.

Tasting Notes

Aroma: Vielschichtiger Torfrauch verbindet sich mit der Eleganz reifer Aprikosen und dem feinen Duft von blumigem Honig. Dezent mitschwingende Vanille und eine edle Holzwürze verleihen dem Bouquet eine tiefe Struktur.

Geschmack: Kraftvolle Rauchnoten treffen auf die verführerische Süße von flüssigem Karamell und sonnengereiften Steinfrüchten. Ein harmonisches Zusammenspiel aus floralem Honig und würziger Eiche prägt ein volles, ausgewogenes Mundgefühl.

Nachklang: Das Finale zeigt sich langanhaltend und wird von den trockenen Akzenten kalter Asche sowie glimmender Glut dominiert. Eine feine Eichenwürze rundet das Erlebnis mit charaktervoller Tiefe ab.

Beschreibung

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und Geduld, bevor sie ihre volle Pracht entfalten. In der Stille der schottischen Highlands durfte dieser Single Malt zwei Jahrzehnte lang reifen, um eine Verbindung einzugehen, die in der Welt der Whiskys ihresgleichen sucht: Die Begegnung von archaischem Rauch und mediterraner Finesse.

Ballechin 2006/2026 – 20 y.o. – 1st Fill Moscato Passito Wine Cask #808 – Sig Ibisco

Alkoholgehalt: 53.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Erdiger Rauch begegnet nach 20 Jahren seltenen 1st-Fill-Moscato-Passito-Fässern. Entdecken Sie diese ausgewogene Komposition.

Tasting Notes

Aroma: Ein tiefgründiges Bouquet von erdigem Torfrauch verschmilzt mit den fruchtigen Nuancen reifer Aprikosen und einer feinen floralen Honigsüße.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich ein kraftvolles Zusammenspiel aus schwelender Glut und goldener Fruchtigkeit, das von eleganter Holzwürze und cremigem Honig getragen wird.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch seine langanhaltende rauchige Präsenz, die harmonisch mit floralen Akzenten und verbleibenden Fruchtnoten ausklingt.

Beschreibung

Was diesen Whisky auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr die subtile Harmonie, die in jedem Tropfen mitschwingt. Der Ballechin 2006/2026 vereint die rauchige Intensität der Highlands mit der süßen Verführung eines seltenen Weinfasses. Ein Destillat, das nicht nur den Gaumen, sondern auch die Sinne anspricht.