Noch mehr Neues bei Kirsch Import: GlenAllachie 10yo CS, North British 17yo, Teerenpeli Whisky & Whisky-Likör, Signatory, Brave New Spirits und Bimber

Zum zweiten Mal in dieser Woiche stellt Kirsch Import eine Menge interessanter Neuheiten vor, die Sie in einigen Tagen auch beim Händler Ihres Vertrauens finden werden: Einen neuen Glenallachie 10yo in Fassstärke, aus Finnland von Teerenpeli kommen neue Whiskyliköre und der 10yo in neuer Aufmachung, die Thompson Brothers bringen einen North British, Signatory und Brave New Spirits steuern jeweils vier Neuheiten bei – und auch Bimber ist mit einer neuen Abfüllung vertreten.

Hier alle Infos, die wir zu den 13 neuen Bottlings erhalten haben:

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Kraftpaket! Manuka-Honig, Mokka & Brombeeren: Das neue Erfolgs-Batch des GlenAllachie 10 y.o. CS

Batch 13 des The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength setzt die Erfolgsgeschichte der vielfach prämierten Abfüllung fort. Der Single Malt verbrachte seine Dekade vor allem in Pedro Ximénez Sherry Casks und ist prall gefüllt mit Noten von Manuka-Honig, kandiertem Ingwer, Zimt und Brombeeren. Der GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength ist ein kraftvoller Small-Batch-Whisky aus der Hand von Master Distiller Billy Walker. Jede Abfüllung zeichnet sich durch einen vollen Sherry-Charakter aus, der von Pedro-Ximénez- und Oloroso-Fässern geprägt ist und durch Rotwein- sowie neue Eichenfässer zusätzliche Komplexität erhält.

Jede Charge wird sorgfältig verfeinert, um die vorherige noch zu übertreffen. Batch 13 hat Noten von Mokka und kandiertem Ingwer im Gepäck, gefolgt von Manuka-Honig und Muscovado-Zucker. Der Einfluss von Rotwein- und frischen Eichenholzfässern steuert Backgewürze wie Zimt und glasierte Brombeeren bei.

GlenAllachie 10 y.o. – Batch 13 – Cask Strength – PX Sherry, Oloroso Sherry, Red Wine & Virgin Oak Casks

Alkoholgehalt: 59.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfalten sich tiefe Noten von Mānuka-Honig, begleitet von der würzigen Wärme aus Zimt und kandiertem Ingwer. Elegante Akzente von Maraschino-Kirschen und dunklem Muscovado-Zucker vervollständigen das vielschichtige Profil.

Geschmack: Am Gaumen dominieren reichhaltiger Kakao und cremiges Karamell, die in eine Melasse-Süße und warmen Honig übergehen. Eine dezente Blutorangennote verleiht dem dichten Körper eine feinherbe Note.

Nachklang: Das Finale beeindruckt durch seine Beständigkeit und zeigt die fruchtige Tiefe von glasierten Brombeeren sowie die Konzentration von edlem Feigensirup.

Grain-Geheimtipp! Thompson Bros. mit 17 y.o. „Malternative“

Hochwertig, lange gereift und mit top Preis-Genuss-Verhältnis: Wer auf eine Gelegenheit gewartet hat, anspruchsvollen Genießern die oft unterschätzte Kategorie der Single Grains nahezubringen, bekommt sie hier – mit dem in Sherry Casks gereiften North British 17 y.o. der Thompson Bros.

In der traditionsreichen Grain-Brennerei North British in den schottischen Lowlands destilliert, liegt der Whisky nicht nur preislich deutlich unter gleichaltrigen Single Malts, er ist auch geschmacklich ein Geheimtipp.

Mit üppigen Trockenfrüchten, dunkelsüßen Noten von Melasse und geschmorten Pflaumen sowie Zartbitterschokolade und etwas Orange erinnert der Lowlander an Navy Rum und Armagnac – und präsentiert sich damit gleich auf mehreren Ebenen als echte „Malternative“.

North British Single Grain – 17 y.o. – Sherry Casks – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff

Finnische Vielfalt: Barley Wine Cask, 99-Punkte-Likör und Teerenpeli 10 y.o. – Bourbon & Sherry Casks

Unverfälscht finnisch, nachhaltig produziert und geprägt von regionalen Rohstoffen: Teerenpeli erweitert das Sortiment um vielfältige Neuheiten. Highlight ist der neue Barley Wine Cask Single Malt, dicht gefolgt von den Likören Cherry und dem mit 99 IWSC-Punkten ausgezeichneten Honey.

Der neue Teerenpeli Barley Wine Cask ist ein zehn Jahre alter Single Malt, der nach acht Jahren in Bourbonfässern weitere zwei Jahre in den Barley-Wine-Fässern der Teerenpeli-Brauerei reift. Zu deren 30-jährigem Jubiläum kreiert, verbindet er Honigwaben, Blütennektar und würzige Kuchennoten zu einem herausragend harmonischen Whisky.

Ebenfalls neu sind die Whisky-Liköre Cherry und Honey. Letzterer sorgt für besonderes Aufsehen: Der aus preisgekröntem Teerenpeli Single Malt und lokalem Honig hergestellte Likör erhielt bei der IWSC 2026 herausragende 99 von 100 Punkten. Zudem ist Deutschland der erste Markt außerhalb Finnlands, auf dem der Honey Whisky Liqueur erhältlich ist. Fruchtige Whisky-Aromen, feine Rauchnoten sowie Anklänge von Apfel und Toffee treffen hier auf die natürliche Süße des Honigs.

Der beliebte Teerenpeli 10 y.o. Single Malt erscheint künftig in einer neuen, leichteren Flasche und Verpackung – für noch mehr Nachhaltigkeit bei unverändertem Inhalt.

Teerenpeli 10 y.o. Barley Wine Cask

Alkoholgehalt: 54.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase verbinden sich die feinen Nuancen goldener Honigwaben mit der klaren Fruchtigkeit reifer Birnen zu einem einladenden Bouquet.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich eine markante Malztiefe, die harmonisch von einer eleganten Süße und der strukturierten Würze edlen Eichenholzes begleitet wird.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch eine lebhafte Pfeffernote, die von einem zarten Hauch Vanille abgerundet wird.

Teerenpeli 10 y.o. – Bourbon & Sherry Casks – neue Ausstattung 2026

Tasting Notes

Aroma: Reife Äpfel und exotische Litschi verbinden sich mit Zitrusfrüchten und süßem Toffee. Eine sanfte Puddingnote und ein Hauch Pfeffer verleihen dem Bouquet eine feine Komplexität.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine ausgeprägte Malzigkeit, die von cremigem Vanillepudding und süßen Rosinen getragen wird. Minze akzentuiert die fruchtigen Apfelaromen auf elegante Weise.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch eine charaktervolle Würze. Muskatnoten hinterlassen einen bleibenden und harmonischen Eindruck.

Teerenpeli Whisky Honey Liqueur

Alkoholgehalt: 30% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Reifer Apfel und intensiver Honig bestimmen das Bouquet, begleitet von sanften Malznoten und einer feinen Spur Vanille.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Honigsüße, die harmonisch mit malzigen Akzenten und der Fruchtigkeit des Apfels verschmilzt.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich weich und anhaltend mit dezenten Anklängen von Eichenholz und einer verbleibenden Fülle.

Teerenpeli Whisky Cherry Liqueur

Alkoholgehalt: 30% | Ohne Farbstoff

Symington’s Choice! Bis 30 Jahr & köstlich rar: Schätze aus Andrew Symingtons Hand

Alte Single Casks, streng limitiert und von Andrew Symington persönlich ausgewählt: Von Benriach über GlenAllachie bis Fettercairn gehören die vier neuen Abfüllungen der Symington’s Choice Serie zu den exklusivsten Veröffentlichungen aus dem Warehouse von Signatory Vintage.

Der dunkle Benriach 2000/2026 ist ein Fundstück für Liebhaber alter Sherry-Abfüllungen. Nach einem Vierteljahrhundert im Sherry Butt bringt der Single Malt aus der einst von Billy Walker geleiteten Speyside-Brennerei dunkle Früchte, Gewürzen und reife Eiche ins Glas.

Ebenfalls von Billy Walker geprägt ist der GlenAllachie 2005/2026. 21 Jahre im First Fill Oloroso Butt statten den Single Malt mit intensiven, dichten Noten von dunklen Kirschen, Datteln und Kakao aus.

Abgerundet wird die Neuheitenrunde von zwei auch preislichen Highlights: Fettercairn Single Casks aus dem Jahr 1995. Nach 30 Jahren Reife im Hogshead entstanden lediglich 157 beziehungsweise 147 Flaschen weltweit. Die seltenen Highland Malts entfalten elegante Fruchtnoten von reifen Pfirsichen, lassen Bienenwachs und Vanillecreme verschmelzen und garnieren alles mit feinen Kräutern und Eichenwürze.

Benriach 2000/2026 – 25 y.o. – Sherry Butt #25632 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 60.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine tiefe Sherry-Präsenz verbindet sich mit der Konzentration getrockneter Früchte und der edlen Würze lang gereifter Eiche. Dezente Nussaromen verleihen der Nase eine ansprechende Komplexität.

Geschmack: Kraftvolles Malz und eine dichte Sherrysüße dominieren den Gaumen, während die Struktur der Eiche dem Destillat ein festes Fundament verleiht.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich ausdauernd mit einer feinen Nussigkeit und dem langanhaltenden Charakter des Sherrys.

GlenAllachie 2005/2026 – 21 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry But #900273 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 63.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine Zartbitterschokolade und charaktervolle Eiche verbinden sich zu einem dichten Bouquet, das vom Einfluss des Oloroso-Sherrys geprägt ist.

Geschmack: Kraftvolle Akzente von geröstetem Kaffee und edlen Nüssen verleihen dem Körper in Kombination mit einer intensiven Sherry-Note eine bemerkenswerte Tiefe.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit würzigen Holznuancen und der konzentrierten Präsenz des First-Fill-Sherryfasses.

Fettercairn 1995/2026 – 30 y.o. – Hogshead #2829 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 58.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Fettercairn 1995/2026 – 30 y.o. – Hogshead #2834 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Cask Masters – Qualitätswhiskys zu wettbewerbsfähigen Preisen: Neue Cask Masters von Brave New Spirits

Präzise und detailverliebt schnitzt Brave New Spirits seine Cask Masters aus ausgesuchten Einzelfässern – ähnlich der japanischen Scherenschnitttechnik Kirigami, in deren Stil der unabhängige Abfüller die Etiketten gestaltet. Vier neue Qualitätswhiskys zu wettbewerbsfähigen Preisen stehen jetzt bereit – teils aus seltenen Fässern wie einem Saint-Estèphe Barrique.

Den Anfang macht ein spannendes Beispiel für das Potenzial schottischer Grain Whiskys. 15 Jahre im Second Fill Sherry Hogshead verleihen dem Cameronbridge 2010/2026 dezente Noten von Rosinen, Nüssen und Trockenfrüchten, ohne den gebäckartigen Grain-Charakter zu überdecken.

Selten gesehene Brennerei trifft auf ungewöhnliches Fass: Der Auchroisk 2011/2026 sorgt für Aufsehen. 14 Jahre ruhte er in einem Barriquefass, das mit dichtem Rotwein aus Saint-Estèphe im Bordeaux vorbelegt war. Das Ergebnis: Üppige rote Früchte treffen auf Tannine und Malz.

Puristen erfreuen sich am Dailuaine 2015/2026. Der Speysider verbrachte eine Dekade im klassischen First Fill Bourbon Hogshead – für ein authentisches Profil aus hellen Früchten, Vanillecreme und Honig.

Cameronbridge 2010/2026 – 15 y.o. – 2nd Fill Sherry HHD #354883/2010 – Cask Masters – Brave New Spirits

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Zusammenspiel von süßem Malz und cremigem Karamell wird durch feine Vanillenoten und den subtilen Einfluss des Sherrys ergänzt. Eine hintergründige Eichenwürze verleiht dem Duftbild Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit einer charakteristischen Getreidesüße und weicher Vanille. Die Eiche trägt zu einer strukturierten Balance und einem harmonischen Mundgefühl bei.

Nachklang: Der Nachklang verweilt mit Anklängen von Getreide und Vanille, die von einer dezenten Sherrynote begleitet werden.

Auchroisk 2011/2026 – 14 y.o. – 1st Fill Saint-Estephe Cask #22074022/2011 – Cask Masters – Brave New Spirits

Alkoholgehalt: 50.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Aromen von Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren verschmelzen mit süßem Karamell. Eine dezente Eichenwürze verleiht dem Bouquet ein tiefgründiges Fundament.

Geschmack: Reife Pflaumen dominieren den Antritt, untermalt von einer würzigen Note aus Zimt, Muskat und Nelke. Die Struktur ist ausdrucksstark und zeigt eine elegante Balance.

Nachklang: Das Finale präsentiert feinherben Kakao und die langanhaltende Präsenz von Eiche. Ein trockenes, stimmiges Ende.

Dailuaine 2015/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Bourbon HHD #2561601/2015 – Cask Masters – Brave New Spirits

Alkoholgehalt: 52% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Prägnanter Apfel und eine feine Malzigkeit verbinden sich mit den sanften Vanillenoten des First-Fill-Fasses, ergänzt durch eine dezente Eichenwürze.

Geschmack: Vollmundiges Karamell und cremiges Toffee dominieren das Geschmacksbild, getragen von einer charakterfesten Malzstruktur und feinem Eichenholz.

Nachklang: Der Nachhall zeigt sich mit anhaltender Vanillesüße und einer würzigen Holznote, die elegant ausklingt.

Inchgower 2011/2026 – 14 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Barrique #22000/201 – Cask Masters – Brave New Spirits

Alkoholgehalt: 52.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase verschmelzen intensive Rosinen und reife Pflaumen mit einer lebendigen Meeresnote. Ein Hauch dunkler Schokolade verleiht dem Bouquet eine edle Komplexität.

Geschmack: Der Gaumen wird von der Süße dunkler Früchte und feinherber Schokolade umspielt, während eine maritime Salzigkeit für Kontrast sorgt. Strukturierte Eichennoten verleihen dem Körper eine tiefe Harmonie.

Nachklang: Das langanhaltende Finale überzeugt mit den Röstnoten von Haselnüssen. Eine markante Eichenwürze klingt trocken und präsent nach.

Drink you later, Alligator: Bimber Single Malt aus Re-Charred Oak Cask

Dieser handgemachte Single Malt aus unabhängiger Brennerei entsteht mit Methoden, die eingefleischten Scotch-Fans die Tränen in die Augen treiben – und zwar in London! Die limitierte Neuauflage des Re-Charred Oak Casks entstammt Fässern, die intensiv auf „Alligator-Char-Level“ ausgebrannt wurden.

Die Fässer aus amerikanischer Eiche wurden durch Bimbers hauseigene Küfer von Hand auf Char Level 4 – auch bekannt als „Alligator Char“ – ausgebrannt. Durch diesen intensiven Verkohlungsprozess werden die Zucker im Holz karamellisiert, es bildet sich eine Filterkohleschicht an der Fassoberfläche, und der Whisky erhält charakteristisch süße, üppige, weiche und fruchtige Aromen. Batch 2 umfasst insgesamt 1.140 Flaschen.

Bimber Single Malt London Whisky – Re-Charred Oak Cask Batch 2

Alkoholgehalt: 51.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert