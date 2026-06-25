Am 13. Juli 2024 – dem Tag des deutschen WM-Triumphs, wurde in der finch® Distillery ein Whisky gebrannt, der zu den nachfolgenden Fußball Weltmeisterschaften 2018 und 2022 jeweils als WM-Whisky abgefüllt wurde. Und auch jetzt, 2026 hat dieser Spirit, der mittlweile 11 Jahre alt ist, erneut seinen großen Auftritt. Und zwar auch als Dreier-Set – mit dem man die Reifung des Whisky über die Jahre perfekt verfolgen kann.

Die finch® Distillery hat uns die untenstehenden Infos dazu gesendet – darunter natürlich auch die Bezugsquelle für den Whisky. Lesen Sie hier mehr

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ER WIRKT – finch® Schwäbischer Hochland WM Whisky 2026

Der Geist des Endspiels lebt in diesem besonderen Destillat, das am 13. Juli 2024 – dem Tag des deutschen WM-Triumphs – gebrannt wurde.

Über drei Abfüllungen hinweg – 2018, 2022 und nun 2026 – durfte dieser Geist in denselben Ex-Bourbon-Fässern reifen und dabei jedes Mal eine neue Facette seiner Persönlichkeit entfalten.

Mit der Abfüllung 2026 verließ er nach 11 Jahren und 8 Monaten erneut das Fass, um seine volle Kraft in der Flasche zu entfalten.

Und er hat als schwäbisches „Zielwasser“ als Begleitung für Deutschland auf dem Weg zur nächsten Weltmeisterschaft bislang einen guten Job gemacht 😊

Kleiner Hinweis: Der finch® WM Whisky garantiert keine Titel, erhöht aber nachweislich die Qualität von WM-Abenden, Fachgesprächen am Grill und optimistischen Turnierprognosen😊

Für echte Whiskyliebhaber gibt es zudem ein exklusives 3er-Bundle aller finch® Whisky WM-Abfüllungen. Es ermöglicht, die einzigartige Entwicklung dieses besonderen Whiskys über die Jahre hinweg nachzuvollziehen und zu erleben.

Limitiert auf genau 54 Sets für je 120.-€ UVP – als Hommage an den legendären WM-Sieg von 1954.

Alles erhältlich unter finch-whisky.com oder im finch® Destillerie Outlet.