Ein Fest an zwei Tagen: Tag des Deutschen Whiskys bei der Sauerländer Edelbrennerei (26. und 27. Juni)

Der Tag des Deutschen Whiskys ist in ganz Deutschland Anlass für Feierlichkeiten – bei der Sauerländer Edelbrennerei kommen da noch zwei spezielle Jubiläen dazu: 25 Jahre gibt es die Brennerei nun, und seit 10 Jahren ist sie im Standort Sägewerk.

Grund genug, am kommenden Samstag, den 27. Juni, und morgen am Abend ein Feuerwerk an Highlights zu zünden: So zum Beispiel ein Live-Konzert am Freitag und den Tag der offenen Tür am Samstag, bei dem Besuchern einiges geboten wird.

Die Details lesen Sie hier – und falls Sie dort vorbeischauen,wünschen wir Ihnen einen unterhaltsamen Besuch!

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Tag des Deutschen Whiskys bei der Sauerländer Edelbrennerei

Zwei Jubiläen, ein großes Fest: 25 Jahre Brennerei und 10 Jahre Standort Sägewerk

Rüthen-Kallenhardt, Juni 2026 – Die Sauerländer Edelbrennerei lädt am Samstag, den 27. Juni 2026, von 11:00 bis 18:00 Uhr zum großen Tag der offenen Tür ein. Gleichzeitig wird der Tag des Deutschen Whiskys gefeiert – ein besonderer Anlass, der in diesem Jahr mit gleich zwei bedeutenden Jubiläen zusammenfällt.

Vor 25 Jahren wurde die Brennerei gegründet und legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus bekannt geworden ist. Zudem jährt sich zum zehnten Mal der Umzug aus den bescheidenen Anfängen in einer Doppelgarage in die heutigen Räumlichkeiten im ehemaligen Sägewerk in Kallenhardt. Was einst als Leidenschaft begann, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der bekanntesten deutschen Whisky-Destillerien entwickelt.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Bei geführten Brennereibesichtigungen erhalten Gäste spannende Einblicke in die Herstellung der preisgekrönten Whiskys und Edelbrände. Whisky-Liebhaber können bei Tastings die Vielfalt deutscher Whiskykunst entdecken und mehr über die Entstehung vom Rohstoff bis ins Glas erfahren.

Ein besonderes Highlight ist die exklusive Sonderabfüllung zum Tag des Deutschen Whiskys, die direkt vor Ort aus dem Fass abgefüllt und versiegelt wird. Diese limitierte Abfüllung wird ausschließlich im Rahmen der Veranstaltung erhältlich sein.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Bier vom Fass und Gegrilltem können Besucher die besondere Atmosphäre auf dem Gelände genießen. Für Kinder gibt es ein eigenes Programm mit verschiedenen Aktionen und Unterhaltung.

Bereits am Vorabend, Freitag, den 26. Juni 2026, startet das Jubiläumswochenende mit einem kostenlosen Live-Konzert. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:30 Uhr.

„25 Jahre Brennerei und 10 Jahre am Standort Sägewerk sind für uns ein Anlass, stolz zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen. Ohne unsere treuen Kunden, Freunde und Unterstützer wäre dieser Weg nicht möglich gewesen. Deshalb möchten wir dieses Jubiläum gemeinsam mit allen feiern, die unsere Geschichte begleitet haben“,

erklärt die Geschäftsführung der Sauerländer Edelbrennerei.

Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Whiskyfreunde, Familien, Ausflügler und alle Interessierten, die einen Blick hinter die Kulissen einer deutschen Whisky-Destillerie werfen möchten.

Live-Konzert (Eintritt frei)

Freitag, 26. Juni 2026

Einlass: 18:00 Uhr

Konzertbeginn: 19:30 Uhr

Tag der offenen Tür & Tag des Deutschen Whiskys

Samstag, 27. Juni 2026

11:00 bis 18:00 Uhr

Veranstaltungsort

Sauerländer Edelbrand GmbH / Thousand Mountains Distillery

In der Günne 22

59602 Rüthen-Kallenhardt

Weitere Informationen unter:

www.sauerlaender-edelbrennerei.de