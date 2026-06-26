Alba Import stellt die neuen Abfüllungen von Living Souls vor

Die sechs neuen Abfüllungen des schottischen Indie Bottlers Living Souls erreichen über Alba Import den Handel in Deutschland. Alle Details zu den „Small Batch Masterpieces“ der drei Glasgower Jungs Calum Leslie, John Torrance und Jamie Williamson finden Sie in der Presseinfo, die wir von Alba Import erhalten:

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Neue Abfüllungen von Living Souls aus Glasgow

Der Independent Bottler Living Souls präsentiert sechs neue „Small Batch Masterpieces“ auf dem deutschen Markt. Mit gleich drei Qualitäten ist die Insel Islay vertreten, daneben bilden ein Malt aus den Highlands, ein Speysider sowie ein Lowland Grain das neue Sextett.

Living Souls, Bowmore

7 Jahre, Batch #2, Refill Bourbon Barrels, 55%

Batch 1 des 7-jährigen Bowmore war schnell vergriffen und nun ist das zweite Batch verfügbar. Wie schon sein Vorgänger bietet er einen maritimen Antritt, wie ein Strandspaziergang auf Islay, im Geschmack zeigen sich Zitrus- und Vanillenoten, salziges Karamell und Honig, ständig untermalt von Lagerfeueraromen. Abgefüllt mit 55%, etwas kräftiger als Batch 1.

Living Souls, Bowmore

22 Jahre, First Fill Bourbon Barrels, 52%

Der zweite Bowmore ist mit seinen 22 Jahren deutlich älter und reifte zudem in First Fill BourbonBarrels und so präsentiert er sich mit dem Duft einer Eisdiele am Meer – süß und fruchtig, Bananeneis und Vanillesoße lassen grüßen, immer etwas Salz und sanfter Rauch im Hintergrund, prachtvoll. Hier liegt die Abfüllstärke bei sanften 52%.

Living Souls, Laphroaig

11 Jahre, Refill Bourbon Barrels, 50%

Islay Malt Nr. 3 stammt von Laphroaig Distillery und kommt mit 11 Jahren in Bourbon Fässern daher. Ein Laphroaig in bester Manier – frisches Brot, Torffeuer, medizinisch mit Jod, aber auch etwas Limone und Kräuter sind dabei, einfach klassisch. Er darf sich mit 50% präsentieren.

Living Souls, Craigellachie

12 Jahre, First Fill Sherry Hogsheads, 46%

Aus der Speyside kommt ein 12-jähriger Craigellachie aus First Fill Sherry Hogsheadsund auch er gibt sich typisch für Destillate dieser Brennerei: immer kräftig und präsent beginnt er mit Gebäcknoten und karamellisiertem Zucker, bevor fruchtige Züge von Apfelkompott übernehmen. Karamell bleibt allgegenwärtig, doch auch etwas Zitronenkuchen ist im Spiel, süß und vollmundig. Abgefüllt in 46% Trinkstärke.

Living Souls, Tullibardine

11 Jahre, French Red Wine Casks, 48%

Die Highlands vertritt ein in French Red Wine Casks gereifter Tullibardine, der nun mit 11 Jahren und 48% zur Abfüllung kam. Hier haben erst einmal Eindrücke von reifem Obst und Gewürzen das Sagen, bevor Kirsch- und Erdbeeraromen übernehmen, unterstützt von Toffee und Ahornsirup. Definitiv ein Dessert-Malt.

Living Souls, North British

17 Jahre, Red Wine Hogsheads, 48%

Ebenso aus Red Wine Casks kommt der Grain im Sechserpack, destilliert vor 17 Jahren bei North British Distillery und ebenfalls in 48% Stärke in die Flasche gebracht. Die Kombination von Single Grain und Rotwein-Fasseinfluss bietet ebenfalls fruchtige Welten, hier ist es eher der Obstgarten im Spätherbst, wo reife Früchte an den Bäumen hängt. Sticky Toffee Pudding, Trockenfrüchte und etwas Zimt betören den Gaumen – ein toller Sundowner.

Alle neuen Living Souls Small Batch Editionen wurden in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration zur Abfüllung gebracht. Die Etiketten zieren wieder hübsche Illustrationen, die Orte und Momente darstellen, an bzw. in denen die jeweiligen Abfüllungen besonders passen.

Die Neuheiten von Living Souls sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert: