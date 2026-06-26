Neu im Sortiment der schwäbischen finch® Whiskydestillerie ist die finch® Whisky EDITION ROGGEN. Ausschließlich Roggen aus eigenem Anbau von den finch® Feldern wurde für diese Abfüllung verwendet, die nach einer zehnjährigen Reifezeit in Ex-Bourbon-Fässern mit 43 % Vol. in die 0,7-Liter-Flaschen kam.

Die untenstehenden Infos hat uns die finch® Whiskydestillerie gesendet. Dort finden Sie auch die Bezugsquelle für diesen Rye Whisky.

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finch® Whisky EDITION ROGGEN – 10 Jahre gereifte Handwerkskunst in der 0,7 l Flasche

Neu im Sortiment: der finch® Schwäbischer Hochland Whisky EDITION ROGGEN – ein außergewöhnlicher 10 Jahre alter Single Grain Whisky, der Charakter, Herkunft und Reife auf beeindruckende Weise vereint. Jetzt in der 0,7 l Sondergröße erhältlich!

Für diesen besonderen Whisky wird ausschließlich Roggen aus eigenem Anbau von den finch® Feldern verwendet. Sorgfältig ausgewählt und mit viel Erfahrung verarbeitet, entsteht ein Destillat, das seine regionale Herkunft authentisch widerspiegelt.

Die anschließende 10-jährige Reifung in Ex-Bourbon-Fässern verleiht dem Whisky eine harmonische Tiefe mit feinen Vanille- und Honignoten, begleitet von würzigen Roggenaromen und einer ausgewogenen Holznote. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Single Grain Whisky mit eleganter Struktur und langem Nachklang und 43% vol.

Wie alle finch® Schwäbische Hochland Whiskys wird auch die EDITION ROGGEN mit traditioneller Handwerkskunst hergestellt – von der eigenen Rohstoffgewinnung bis zur sorgfältigen Fassreifung. Ein Whisky für Kenner und Genießer, die Wert auf Qualität, Herkunft und authentischen Geschmack legen.

finch® Schwäbischer Hochland Whisky EDITION ROGGEN – 10 Jahre Zeit, bester Roggen aus eigenem Anbau und echte Handwerkskunst in jedem Tropfen!

Jetzt auf finch-whisky.com – UVP 49.- €, 0,7 l Flasche