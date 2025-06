finch® Whiskydestillerie lädt zum Genuss-Stopp am Tag des Deutschen Whiskys ein

Am Tag des Deutschen Whiskys lädt die finch® Whiskydestillerie zu ihrem Genuss-Stopp mit Hocketse (laut Wikipedia ist das ein gemütliches Beieinandersitzen zu geselliger Unterhaltung) am Firmensitz in der Hofsiedlung 31 in Heroldstatt ein.

Was Sie alles am 28. Juni 2025 erwarten können, erfahren Sie in der Info, die wir von der finch® Whiskydestillerie erhalten haben:

Genuss-Stopp & Hocketse am 28. Juni 2025 bei finch®

– Gönn Dir Genuss zum Tag des Deutschen Whiskys –

Zum Tag des Deutschen Whiskys begrüßen wir Sie gerne von 11 Uhr – 16 Uhr zu einem Genuss-Stopp mit Hocketse an unserem Firmensitz in der neuen Hofsiedlung 31 in Heroldstatt.

Wir starten um 11 Uhr zum ersten der insgesamt 3 Brennereitouren mit Whiskytasting an diesem Tag. Die 2. Tour beginnt um 13 Uhr, die 3. Tour beginnt um 15 Uhr.

Erfahren Sie mehr über das spannende Thema „Vom Feld ins Glas“ und unseren handwerklichen Herstellungsprozess. Mit Einblick in unser neues Produktionsgebäude und die Brennerei wird Ihnen alles Wissenswerte zur Whiskyherstellung erklärt und nahe gebracht. Außerdem laden wir Sie gerne zur Verkostung von 5 unserer ausgezeichneten Finch® Whiskys ein.

Daneben sind kulinarische Genüsse sowie weitere kalte Getränke und Bier an diesem Tag erhältlich.

Machen Sie einen Genuss-Stopp bei der finch® Whiskydestillerie – wir freuen uns!

Gemütliches Beisammensein und Treffpunkt bei finch® von 11 Uhr -16 Uhr

Führung und Informationstour durch die finch® Whiskydestillerie, inklusive Verkostung von jeweils 5 finch® Schwäbischen Hochland Whiskys

Die 1,4 km entfernten Fasslager auf dem finch® Erlebnisgelände können im Zuge der Führung ebenfalls besichtigt werden. Da die Mitfahrmöglichkeiten äußerst begrenzt sind, bitten wir darum, für die eigene Mobilität zu sorgen.

Unser Outlet-Shop hat für Sie geöffnet

Kulinarischer Grillevent mit Stephan Pöhler vom Ausemländle/Albgut Münsingen (nicht im Preis inbegriffen)

Erhältlich sind auch weitere kalte Getränke & Bier (nicht im Preis inbegriffen)

Einzelheiten Brennereitour mit Whiskytasting: