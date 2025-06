Crazy Coos Reloaded #4: Secret Speyside!

Das mittlerweile vierte Bottling seiner Reihe Crazy Coos Reloaded stellt uns heute Tilo Schnabel aka The Caskhound vor. Der 17 Jahre alte Single Malt darf seine Herkunft aus der Brennerei, die als „The Beast of Dufftown“ bekannt ist, nicht verraten. Der Secret Speysider verbrachte seine 17 Jahre dauernde Reifezeit gänzlich in einem Ex-Bourbon Hogshead und kam dann in Fassstärke in 342 Flaschen.

Hier alles Wissenswerte zum neuen Crazy Coos Reloaded #4:

„Born to Rock, Aged to Roll“: CRAZY COOS RELOADED brillieren mit einem 17-jährigen SECRET SPEYSIDE, der lässig die richtigen Töne trifft!

Neues aus dem Hause THE CASKHOUND: Mit dem mittlerweile vierten Bottling der CRAZY COOS RELOADED-Reihe bringt die legendäre Whisky-Spürnase Tilo Schnabel den nächsten Hit seiner gefeierten Abfüllungsserie auf die Bühne. Diesmal mit voller Bourbon-Cask-Power – und einem Whisky, der genauso geheimnisvoll wie charakterstark ist!

Unser SECRET SPEYSIDE genoss eine 17 Jahre währende Vollreifung in einem Ex-Bourbon Hogshead; der Outturn von 342 Flaschen wurde in angenehmer Fassstärke von 53,1 % Vol. abgefüllt – nicht zu kräftig, aber genau stark genug, um den Aromen Raum zu geben, sich voll zu entfalten.

Die Quelle dieses Mystery Malts darf zwar nicht genannt werden, zählt aber zu den renommiertesten Brennereien der Speyside – bekannt für ihre kraftvollen, komplexen Malts und ihre unverwechsel-bare Destillationsmethode. Unter Kennern ist sie nicht ohne Grund als „The Beast of Dufftown“ bekannt. Anders als seine Sherryfass-gereiften Brüder, zeigt sich das Biest in dieser CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung von einer anderen Seite: heller, feiner und mit spürbar mehr Eleganz. Das Ex-Bourbon-Hogshead durfte in Ruhe wirken und gab dem Whisky Raum, die typischen & markanten Aromen in überraschend klarer, präziser Form zu entfalten.

Heraus kommt ein kraftvoller, vielschichtiger Single Malt mit cremiger Textur, feiner Kräuterwürze und frischer Fruchtigkeit. Die Vollreifung im Bourbon Cask verbindet subtile Süße, florale Leichtigkeit und Würze mit jener fleischigen Tiefe, für die das „Beast“ bekannt ist. Ein Dram mit Charakter und Tiefe, der die richtigen Töne trifft, ohne sich in den Vordergrund zu drängen …

Wie immer rockt bei den CRAZY COOS aber nicht nur der Inhalt, sondern auch das Label: Die „Guitar Hero Coo“ auf dem Etikett stammt erneut aus der Hand von Künstlerin Lana Mathieson. Mit feinem Gespür, Charme und viel schottischem Witz verleiht sie dieser Highland Cow ihren ganz eigenen Auftritt – frech, eigenständig und wunderbar unkonventionell, wie der SECRET SPEYSIDE selbst.

Wir finden: Ein Malt wie ein unplugged Folkrock-Song: warm, vielschichtig und mit langem Nachklang!

Crazy Coos Reloaded #4: SECRET SPEYSIDE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre alt (2008/2025) • 53,1 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in an Ex-Bourbon Hogshead

Auflage 342 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Frisch und lebendig – mit reifem Apfel, Zitronenschale, weißen Früchten und einem Hauch Holunderblüte. Dazu Vanille, Honig, Karamell und Ananas. Verspielt wird’s mit Zuckerwatte, einem Hauch Parmaschinken, Lakritz, Zitronengras und Eukalyptus. Würzige Kräuternoten von Wacholder, Piment und Estragon ergänzen. Ein feiner Duft von Dunnage Warehouse rundet die Nase ab.

Palate: Weich und vollmundig mit cremiger Textur. Zitrusfrüchte und kandierter Ingwer bringen Frische, während Apfelkompott, Vanille und buttriges Gebäck für eine warme, runde Süße sorgen. Dazu treten Piniennadeln und Estragon, Muskat, Pfeffer sowie eine delikate mineralische Note. Ein Hauch Kupfer und leicht angebrannte Eiche verleihen Tiefe und Struktur – wie ein Song mit Ecken, Kanten und Wiedererkennungswert.

Finish: Mittellang bis lang. Citrus, grüner Apfel, Aprikose und eine sanfte Grüner Tee-Note begleiten den Nachhall. Haselnusscreme, Eichenwürze und ein Hauch Grapefruitschale lassen den Dram trocken, feinwürzig und elegant ausklingen – wie ein letzter Akkord, der lange nachschwingt.

FAZIT: Lang gereift, selbstbewusst im Auftritt, überzeugend im Glas!

Typisch CASKHOUND: Auch dieser Single Malt kommt so in die Flasche, wie Whisky sein soll – in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert. Ab Dienstag, dem 17. Juni 2025 ist der SECRET SPEYSIDE bei uns im Shop sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Weitere CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen sind in Planung. Mehr Informationen dazu in Kürze …

