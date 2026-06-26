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Monkey Shoulder stellt Fred again.. als Creative Partner vor

Die Zusammenarbeit beginnt mit der ersten Indien-Tournee des Künstlers im Dezember und ist auf drei Jahre angelegt

Der Blended-Malt-Whisky Monkey Shoulder, zum Unternehmen William Grant & Sons gehörend, hat den, wie Wikipedia ihn beschreibt, britischer Musikproduzent, Singer-Songwriter, Multi-Instrumentalist und Remixer Fred again.. zu seinem allerersten Creative Partner ernannt. Die Zusammenarbeit beginnt mit der ersten Indien-Tournee des Künstlers im Dezember. Diese Tour umfasst drei Termine. Sie sind für Samstag, den 5. Dezember (Delhi NCR), Mittwoch, den 9. Dezember (Mumbai), und Sonntag, den 13. Dezember (Bengaluru), angesetzt.

Die Tour markiert den Auftakt der dreijährigen Partnerschaft zwischen der Marke und dem Künstler. Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, dem 30. Juni. Tickets sind für Fans erhältlich, die sich vorab registriert haben.

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