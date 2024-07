Am Montag fand in Wien das Finale der “Monkey Mixes!“, der Cocktail-Competition des beliebten Blended Malts Monkey Shoulder aus dem Haus William Grant & Sons statt. Die zehn Finalteilnehmer präsentierten dort ihre Fähigkeiten an der Bar – und die vier Bestplazierten dann auch ihre Cocktails vor der dreiköpfigen Fachjury.

Gewinner in diesem Jahr ist – so wie schon im Vorjahr, Philipp Cortez, der die Jury mit seinem “Monkey Mixtape Vol. 2” auf seiner Seite hatte und damit den Hauptpreis, eine Reise zum internationalen „Camp Monkey“ im indischen Goa, gewann

Mehr über die Competition und einige Bilder von dort finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Monkey Mixes! Cocktail Competition 2024: Erneuter Sieg für Philipp Cortez

Wien, 31. August 2024 – Zum dritten Mal lud Markenbotschafterin Katharina Schwaller motivierte Barkeeper:innen zur „Monkey Mixes!“-Cocktail Competition. In diesem Jahr fand das Finale des Wettbewerbs in der Superbude bei Neni am Prater statt und bot auch inhaltlich einige spannende Neuerungen. So fand erst das Top 10 Finale und im Anschluss das Top 4 Finale statt, bei welchem sich erneut der Sieger aus dem letzten Jahr, Philipp Cortez aus der Miss Saigon Bar, mit seinem Drink „Monkey Mixtape Vol. 2“ die meisten Punkte der Jury ermixte. Auf den Rängen zwei und drei landeten Michael Forsentlehner aus der Truth&Dare Bar in Wien und Attila Szellhoffer aus der Salzburger Burdock Bar. Als Gewinner darf sich Cortez auf eine Reise zum internationalen „Camp Monkey“ im indischen Goa im November 2024 freuen.

Der perfekte Whisky zum Cocktailmixen existiert nicht? Doch! Denn Monkey Shoulder eignet sich durch seine Aromen und Herstellungsweise hervorragend als Basis für kreative Cocktailvariationen. Der beliebte Triple Malt Whisky Monkey Shoulder steht für ungezwungenen Whisky-Genuss fernab üblicher Drink-Standards. Eigens für das Mixen von Cocktails kreiert, zelebriert er die Vielfältigkeit von Whiskydrinks und schreibt die Regeln, wie man Whisky trinkt, neu.

Ebenfalls neue Regeln gab es bei der „Monkey Mixes! 2024 Competition“. Zwar ging es für die Teilnehmer:innen immer noch darum, einen erfrischenden Drink zu kreieren, der mindestens 4 cl Monkey Shoulder Blended Scotch enthält, jedoch wurde das Top 10 Finale um einige, teils unterhaltsame „Mini-Wettbewerbe“ erweitert. So wurden die Finalist:innen zum Einen über ihr Fachwissen zu Whisky, Cocktails und allgemeinen Bar-Know-How abgefragt, zum Anderen gab es auch ein Tasting & Nosing von acht Spirituosen mit Benennung der richtigen Kategorie bzw. des richtigen Produkts. Dem gefolgt ist ein „Speed, Taste & Table“-Bewerb, bei welchem die Bartender:innen mit einer Insektenbrille als Handicap schnell und sauber Drinks servieren mussten.

Philipp Cortez, Michael Forstenlehner, Attila Szellhoffer und Feng Liu schritten danach ins Top 4 Finale weiter, wobei der Vorjahressieger Cortez die Jury erneut überzeugen konnte und den 1. Platz ermixte. Als Gewinn steht eine Reise zum internationalen „Camp Monkey“ im indischen Goa diesen November bevor. Für seinen Drink „Monkey Mixtape Vol. 2“ nahm er eigenen Angaben nach den bekannten Cocktail-Klassiker „Penicillin“ als Vorbild und sorgte mit einem Lemongrass-Honey Cordial und Ginger Beer für einen sommerlichen Twist. Die Jury, bestehend aus Dominik Möller, Roland Graf und Erhard Ruthner, konnte er damit überzeugen.

Sieger-Rezept „Monkey Mixtape Vol. 2“:

5cl Monkey Shoulder

4cl Lemongrass-Honey Cordial 1cl Spiced Sherry Mix

Top (ca.6-8cl) Thomas Henry Ginger Beer

Die Gewinner:

Platz: Philipp Cortez, Miss Saigon, Wien Platz: Michael Forstenlehner, Truth&Dare, Wien Platz: Attila Szelhoffer, Burdock Bar, Salzburg

Weitere Finalisten:

Feng Liu (The Birdyard, Wien), Johanna Luger (Burdock Bar, Salzburg), Julius Strasoldo (Darwins Bar, Salzburg), Sascha Riepl (Ginhouse, Zell am See), Oliver Polster (Bar Novum, Damüls), Robert Suvada (LuSt, Bregenz), Manuel Kopper Zisser (LuSt, Bregenz)