Holyrood Distillery veröffentlicht mit Holyrood Ambir ihren dritten Single Malt

Nach dem exklusiven Start heute in UK wird der neue und dritte Single Malt aus der Holyrood Distillery in Edinburgh. Holyrood Ambir am 9. August in weiteren Märkten verfügbar sein.

Auch Holyrood Ambir soll ein ganz besonderer Single Malt sein, der die Kunstfertigkeit der jungen Brennerei unter Beweis stellen wird. Nach dem ersten Whisky, Arrival und der rauchigen Veröffentlichung Embra ist Ambir durch die verwendeten Malzsorten geprägt. Hier das Statement von Distillery Manager Calum Rae:

“Specialty malt has landed. With Ambir, our third single malt release, we wanted to create something that showcased those velvety textures and sweet flavours that you get from using specialty malts like Crystal 240 and Caramalt. The journey for this was a real group effort with the whole Holyrood team involved from concept to creation.”