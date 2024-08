Serge verkostet: Neue Whiskys aus Schottland

Wieder einmal nimmt sich Serge Valentin mit einer Verkostung neuerer Abfüllungen junger Destillerien in Schottland an – sozusagen ein kleiner Showcase der aktuellen Leistungen bei der Isle of Harris Distillery, Kingsbarns, Lochlea, Holyrood Distillery, der Glasgow 1770 Distillery und Ardnamurchan.

Es sind diesmal Glanzlichter ebenso dabei wie ein Ausreisser nach unten – aus einer Destillerie, deren andere Abfüllung in der Verkostung aber sehr gut bewertet wird. Insgesamt aber scheint Sergemit den sechs Whisky und dem einen Spirit Drink sehr viel Freude an der Verkostung gehabt zu haben.

Abfüllung Punkte

Isle of Harris ‘The Hearach’ (46%, OB, batch 15, 2024) 87 Kingsbarns ‘Coaltown’ (46%, OB, 2024) 80 Lochlea ‘Sowing Edition Third Crop’ (46%, OB, 1st fill bourbon, 2024) 84 Holyrood ‘New Make Japanese Sake Yeast’ (60%, OB, spirit drink, World Whisky Day 2022) 86 Glasgow 1770 6 yo ‘Tokaji Cask Finish Batch 02’ (54.8%, OB, 2024) 59 Glasgow 1770 2018/2024 (62%, OB, Kirsch Import, virgin oak + oloroso, cask #18/1192, 318 bottles) 86 Ardnamurchan 10 yo 2014/2024 (56.8%, OB, 1st fill bourbon barrel, for Whisky Fringe 2024, cask #10, 252 bottles) 90

Unser Titelbild widmen wir der Lowland-Brennerei Lochlea…